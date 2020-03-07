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2020-03-07T00:17+0300
https://ria.ru/20200307/1568249161.html
В Сети появились первые отзывы о хорроре "Тихое место 2"
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РИА Новости

В Сети появились первые отзывы о хорроре "Тихое место 2"

00:17 07.03.2020
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© Paramount Pictures (2020)Кадр из фильма "Тихое место 2"
Кадр из фильма Тихое место 2
© Paramount Pictures (2020)
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Пользователи оставили в Сети первые отзывы после того, как посмотрели хоррор Джона Красински "Тихое место 2", сообщает Collider.
"Отличный сиквел. Он еще шире раскрывает историю. Весь фильм смотрел "как на иголках", а когда он закончился, захотелось узнать, что будет дальше. Очень надеюсь, что выйдет третья часть", — написал @Steven Weintraub.
"У меня до сих пор болит живот от того, насколько напряженный этот фильм. И отдельно хочется сказать о блистательной игре Киллиана Мерфи", — прокомментировал @Mike Ryan.
"Это ад! Несмотря на то, что показ картины закончился, я до сих пор под впечатлением. Спасибо всем актерам, которые заставили меня прочувствовать каждую эмоцию", — подчеркнул @Joseph Deckelmeier.
"Это одна из самых остросюжетных историй, которую я когда-либо смотрел в кинотеатре. Актерский состав и режиссер — потрясающие", — заявил @The Illuminerdi.
"Хоррор "Тихое место 2" заслуживает того, чтобы стать хитом", — считает @Sean O'Connell.
В фильме рассказывается история семьи Эбботт, которая борется за жизнь, противостоя монстрам. Слепые существа реагируют на звук и сразу нападают. Во второй части окажется, что вокруг есть и другие враги.
Главные роли в картине исполнили: Эмили Блант, Киллиан Мерфи, Джимон Хонсу и другие.
Выход в российский прокат запланирован на 19 марта.
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