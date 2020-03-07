Спасенный из горящего дома кот стал талисманом пожарной части

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Кот по кличке Тушила стал мохнатым оберегом одной из пожарных частей Южного округа Москвы. Еще котенком его спасли во время пожара в многоквартирном доме, сейчас он живет в пожарной части и провожает спасателей на выезды.
В прошлом году мы тушили пожар в квартире, где загорелась проводка. На лестничной клетке нами был обнаружен котенок с признаками отравления продуктами горения. Пожарные вынесли его на улицу, и я распорядился поставить котенку кислородный ингалятор. Позже, осмотрев малыша, мы обнаружили, что у него сломана лапа, и отвезли его в ветеринарную клинику, где он провел почти месяц", — поделился начальник пожарной части № 20 Евгений Рычев.
Пока котенок находился в ветеринарной клинике, спасатели по очереди навещали его, а потом забрали в часть. Там его и прозвали Тушилой.
Как рассказали в пресс-службе МЧС, Тушила быстро привык к новым хозяевам и стал спать у них на руках. А еще у него появилась привычка при звуках тревоги бежать к машинам, провожать спасателей на выезд.
Правда, вскоре Тушила покинет пожарную часть: один из спасателей заберет кота домой по просьбе детей, которые давно хотели завести питомца.