Спасенный из горящего дома кот стал талисманом пожарной части

В прошлом году мы тушили пожар в квартире, где загорелась проводка. На лестничной клетке нами был обнаружен котенок с признаками отравления продуктами горения. Пожарные вынесли его на улицу, и я распорядился поставить котенку кислородный ингалятор. Позже, осмотрев малыша, мы обнаружили, что у него сломана лапа, и отвезли его в ветеринарную клинику, где он провел почти месяц", — поделился начальник пожарной части № 20 Евгений Рычев.