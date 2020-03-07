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В Музее Москвы заработал блошиный рынок
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РИА Новости

В Музее Москвы заработал блошиный рынок

14:02 07.03.2020
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© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкГородской блошиный рынок
Городской блошиный рынок
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Сегодня, в Музее Москвы заработал городской блошиный рынок, посвященный Международному женскому дню. Он продлится два дня.
За это время все желающие смогут купить разнообразные предметы начала XX века, найти игрушки советских времен, оценить работы мастеров из Московского союза художников или посетить выставки.
© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкГородской блошиный рынок
Городской блошиный рынок
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в фотобанк
Городской блошиный рынок
Например, экспозицию "Женские радости", где представлены антикварные фотографии, или посмотреть на веера XIX века и другие безделушки.
Кроме этого, гости могут послушать лекции. Так, в эту субботу коллекционеры рассказали гостям о том, как проходили романтические свидания на Руси, деревенские свадьбы в Архангельской области и какие тогда были традиции.
Уже завтра искусствовед Армен Апресян расскажет смешные и печальные истории, связанные с созданием известных живописных полотен.
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