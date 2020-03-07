Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-03-07T10:35+0300
https://ria.ru/20200307/1568154569.html
В Москве открылась весенняя handmade-ярмарка ArtFlection
https://cdn25.img.ria.ru/images/150498/42/1504984205_0:78:1501:922_1036x0_80_0_0_e28aebb5cbb3affa3a5f5857d4f8ecdb.jpg
РИА Новости

В Москве открылась весенняя handmade-ярмарка ArtFlection

10:35 07.03.2020
342
© РИА Новости / Сергей ПятаковУкрашения ручной работы на ярмарке подарков в Москве. Архивное фото
Украшения ручной работы на ярмарке подарков в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. В Москве, в центре Даниловский Event Hall, открылась ярмарка ArtFlection, где мастера представляют различные изделия ручной работы.
В мартовском фестивале принимают участие 168 мастеров. Многие из них привезли дизайнерскую одежду, авторские украшения, посуду и шерстяные скульптуры.
Так, художница Алина Белоусова удивляет аксессуарами, посвященными космосу, а мастер по стеклу Ольга Коршунова из Екатеринбурга с помощью объемных колец и брошей переносит всех гостей в морские глубины.
В этом году в ярмарке впервые принимает участие Мастерская глюкофонов (музыкальный инструмент, напоминающий барабан, из сваренных стальных чаш. — Прим.ред.) из Брянска. По мнению мастеров, на таком инструменте может научиться играть любой человек. А еще он помогает развить слух и чувство ритма.
Организаторы ArtFlection предъявляли к отбору работам высокие требования (полностью ручная работа, качественные материалы, аккуратное исполнение), а также они должны быть стильными и современными.
В программу фестиваля, который продлится до 8 марта, включили мастер-классы для взрослых и детей, розыгрыши призов, фотозону, фудкорт и, разумеется, зону для отдыха.
Ярмарка ArtFlection появилась в 2014 году. С тех пор она проходит примерно пять раз в год на разных площадках.
Участник держит в руках сыр на сырном фестивале в Музее Москвы
29 февраля, 18:30Культура
"Шляпа Наполеона", бюш и камамбер: в Москве проходит сырный фестиваль
400000
КультураНовости культурыВыставкиМоскваБрянскЕкатеринбург
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский выступил за более гибкий подход к Минским соглашениям
Копии статуй Парфенона на станции метро Акрополь в Афинах
СМИ сообщили подробности об акте вандализма в афинском метро
Автомобиль скорой помощи на улице Москвы
Девушка погибла, упав с многоэтажки на северо-востоке Москвы
Городской блошиный рынок
В Музее Москвы заработал блошиный рынок
Девушка на пляже на Бали
Эксперты выяснили, как путешествуют россиянки
Упаковка яиц на 9 штук в магазине Народная 7Я в Санкт-Петербурге
Медики выяснили, сколько яиц можно съедать без вреда для здоровья
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Зеленский обеспокоен попытками Макрона сблизиться с Москвой
Рок-музыкант Джо Линн Тернер
Бывшего вокалиста Deep Purple не пустили в Россию
Девушка станет известна теперь: в Иваново Путину сделали предложение руки и сердца
Жительница Иваново попросила Путина взять ее замуж
Северо-Крымский канал
В Крыму заявили, что не намерены прикасаться к воде с Украины
Моника Левински
Билл Клинтон объяснил роман с Моникой Левински
Сенатор Олег Морозов, архивное фото
Сенатор заявил о попытках Зеленского сорвать "нормандский формат"
Наталья Поклонская во время сессии Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK
Поклонская прокомментировала угрозы мальчику — исполнителю "Смуглянки"
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса в Коммунарке
В Москве начали работу над инфекционным корпусом для борьбы с COVID-19
Орландо Блум
Кэти Перри и Орландо Блум отложили свадьбу в Японии из-за коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:09Путин поздравил женщин с Международным женским днем
23:50Глава Ставрополья опроверг слухи о заболевших коронавирусом в регионе
23:44С борта зараженного COVID-19 Grand Princess эвакуировали двух человек
23:42В Коми при столкновении двух автомобилей погибли шесть человек
23:42В Пятигорске назвали финалистов конкурса "Мастера гостеприимства"
23:40Власти Италии подготовили новый пакет мер против коронавируса
23:23Первый случай заражения коронавирусом зарегистрировали в Молдавии
23:05В ДНР назвали провокацией возвращение силовиков на участок отвода сил
23:02В Мексике третий человек умер от зараженного бактериями лекарства
23:00Два Ту-142 совершили полет над Норвежским морем накануне учений НАТО
22:50Число выявленных случаев коронавируса на Мальте достигло трех
22:47Минобороны установит в Крыму комплекс слежения за космосом
22:43Бывшего вокалиста Deep Purple не пустили в Россию
22:34В Греции подтвердили еще 21 случай заболевания новым коронавирусом
22:08В ДТП на Ставрополье два человека погибли и три пострадали
22:05"Аэрофлот" сократит число рейсов Москва — Тегеран до одного в неделю
22:04Россия модернизирует систему контроля космического пространства
22:02Российские военные провели патрулирование в трех сирийских провинциях
21:54В Москве не выявили новых случаев заболевания короновирусом
21:50В Ростовской области транспортного полицейского подозревают во взятке
Лента новостейМолния