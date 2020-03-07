В Москве открылась весенняя handmade-ярмарка ArtFlection

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. В Москве, в центре Даниловский Event Hall, открылась ярмарка ArtFlection, где мастера представляют различные изделия ручной работы.

В мартовском фестивале принимают участие 168 мастеров. Многие из них привезли дизайнерскую одежду, авторские украшения, посуду и шерстяные скульптуры.

Так, художница Алина Белоусова удивляет аксессуарами, посвященными космосу, а мастер по стеклу Ольга Коршунова из Екатеринбурга с помощью объемных колец и брошей переносит всех гостей в морские глубины.

В этом году в ярмарке впервые принимает участие Мастерская глюкофонов (музыкальный инструмент, напоминающий барабан, из сваренных стальных чаш. — Прим.ред.) из Брянска. По мнению мастеров, на таком инструменте может научиться играть любой человек. А еще он помогает развить слух и чувство ритма.

Организаторы ArtFlection предъявляли к отбору работам высокие требования (полностью ручная работа, качественные материалы, аккуратное исполнение), а также они должны быть стильными и современными.

В программу фестиваля, который продлится до 8 марта, включили мастер-классы для взрослых и детей, розыгрыши призов, фотозону, фудкорт и, разумеется, зону для отдыха.