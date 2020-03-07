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Туризм
2020-03-07T10:16+0300
https://ria.ru/20200307/1568147564.html
Эксперты выяснили, как путешествуют россиянки
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РИА Новости

Эксперты выяснили, как путешествуют россиянки

10:16 07.03.2020
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© Depositphotos / YuliyaKirayonakBOДевушка на пляже на Бали
Девушка на пляже на Бали
© Depositphotos / YuliyaKirayonakBO
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Большая часть путешественниц из России предпочитает пляжный отдых, сообщает momondo.ru.
В преддверии 8 марта эксперты международного туристического метапоиска провели масштабный опрос и выяснили, как путешествуют россиянки.
Выбирая между популярными типами отдыха, 70 процентов соотечественниц отдают предпочтение морю и пляжу (можно было выбирать несколько вариантов ответов). На втором месте – дачный отдых (45 процентов), а на третьем – экскурсионный туризм (44 процента). Чуть менее россиянкам интересны спорт и активный отдых (41 процент).
Как выяснилось в ходе опроса, туристки чаще, чем представители сильного пола, путешествуют на поезде и автомобиле, отправляются в круизы, йога-ретриты и на спа-курорты. При этом кемпинг, хайкинг и бэкпекинг, напротив, интересуют их в меньшей степени.
Как и жители страны в целом, при выборе места отдыха россиянки учитывают в основном рекомендации родственников и друзей. Так, мнение знакомых интересует 36 процентов путешественниц. Около трети (31 процент) ориентируется также на возможную выгоду – скидки на авиабилеты или привлекательные пакетные предложения. И только 29 процентов опрошенных собираются вернуться туда, где уже были.
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Половина респонденток предпочитают не экономить на экскурсиях, 40 процентов – на посещении музеев и театров, на шопинге (41 процент), ресторанах и кафе (35 процентов). Впрочем, на некоторых отпускных активностях (например, дайвинге) россиянки готовы немного сэкономить.
Оплачивать покупки и услуги 45 процентов россиянок предпочитают наличными деньгами. 34 процента опрошенных используют дебетовые карты и лишь 14 — прибегают к кредиткам.
Согласно опросу, большинство респонденток (48 процентов) во время отпуска ищут новых друзей, а не любовь. В романтических знакомствах заинтересованы лишь девять процентов путешественниц. И только 27 процентов российских девушек хотя бы однажды заводили курортный роман.
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