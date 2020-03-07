Эксперты выяснили, как путешествуют россиянки

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Большая часть путешественниц из России предпочитает пляжный отдых, сообщает momondo.ru.

В преддверии 8 марта эксперты международного туристического метапоиска провели масштабный опрос и выяснили, как путешествуют россиянки.

Выбирая между популярными типами отдыха, 70 процентов соотечественниц отдают предпочтение морю и пляжу (можно было выбирать несколько вариантов ответов). На втором месте – дачный отдых (45 процентов), а на третьем – экскурсионный туризм (44 процента). Чуть менее россиянкам интересны спорт и активный отдых (41 процент).

Как выяснилось в ходе опроса, туристки чаще, чем представители сильного пола, путешествуют на поезде и автомобиле, отправляются в круизы, йога-ретриты и на спа-курорты. При этом кемпинг, хайкинг и бэкпекинг, напротив, интересуют их в меньшей степени.

Как и жители страны в целом, при выборе места отдыха россиянки учитывают в основном рекомендации родственников и друзей. Так, мнение знакомых интересует 36 процентов путешественниц. Около трети (31 процент) ориентируется также на возможную выгоду – скидки на авиабилеты или привлекательные пакетные предложения. И только 29 процентов опрошенных собираются вернуться туда, где уже были.

Половина респонденток предпочитают не экономить на экскурсиях, 40 процентов – на посещении музеев и театров, на шопинге (41 процент), ресторанах и кафе (35 процентов). Впрочем, на некоторых отпускных активностях (например, дайвинге) россиянки готовы немного сэкономить.

Оплачивать покупки и услуги 45 процентов россиянок предпочитают наличными деньгами. 34 процента опрошенных используют дебетовые карты и лишь 14 — прибегают к кредиткам.