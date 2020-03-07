Ракета на нитке: чем опасны переносные ПТРК

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости, Андрей Коц. Переносные противотанковые ракетные комплексы, появившиеся после Второй мировой, навсегда изменили тактику общевойскового боя. Расчет из двух-трех бойцов с "трубой" — серьезная угроза даже для тяжелых танков. С годами комплексы совершенствовались, менялось их боевое применение, росла бронепробиваемость. Сегодня такое оружие есть в армиях всех развитых государств. О его возможностях — в материале РИА Новости.

Три поколения

Первые полноценные ПТРК разработали и испытали немцы. В 1943-1944 годах на предприятии Ruhrstal создали комплекс Х-7 "Роткэпхен" ("Красная шапочка"). Довести проект до серийного производства не удалось из-за поражения Германии в войне, однако комплекс успели испытать в боевых условиях и он зарекомендовал себя достаточно эффективным оружием.

Как и практически все последующие ПТРК, Х-7 конструктивно состоял из складной переносной пусковой установки с аппаратурой управления и механизмом пуска, а также непосредственно ракеты. После пуска боеприпас управлялся по двум изолированным проводам. Ракета наводилась визуально по трассерам в хвостовой части с помощью рукоятки управления, напоминающей джойстик. Оператор Х-7 мог поразить вражеский танк на дистанции до 1200 метров. Бронепробиваемости ракеты — 200 миллиметров — хватало, чтобы вывести из строя любую технику того времени.

Послевоенные противотанковые ракетные комплексы принято делить на три поколения. К первому относятся, например, советские ПТРК "Малютка" и французские Nord SS.10. Главная их особенность — полностью ручное управление. Оператор наводит боеприпас с помощью джойстика по проводам, передавая команды "влево", "вправо", "вверх", "вниз" вплоть до попадания в цель. ПТУР этого поколения требовали высокой квалификации расчета. Кроме того, чтобы не допустить контакта проводов с элементами ландшафта, оператору следовало находиться в прямой видимости цели и выше возможных помех. Два-три километра противотанковая ракета преодолевала довольно медленно — примерно за 30 секунд. Все это время оператор ПТРК оставался уязвимым для ответного огня.

Второе поколение — это ПТРК с полуавтоматической системой наведения. Оператору уже не нужно вручную управлять ракетой — достаточно удерживать цель в перекрестии прицела. Отслеживание боеприпаса и подачу команд осуществляет автоматика пусковой установки. Второе поколение ПТРК ведет ракету по радиоканалу или лучу лазера, хотя есть и "проводные" комплексы. Работа оператора значительно упростилась, снизились требования к его квалификации. Поэтому такие комплексы очень широко применяются в горячих точках по всему миру. Ко второму поколению ПТРК относятся "Фагот", "Метис", "Конкурс" и "Корнет" советского и российского производства, американские TOW, французские Milan-2.

В ПТРК третьего поколения реализован принцип "выстрелил — забыл": это ракеты с полностью автоматической системй наведения. После пуска оператор может покинуть позицию — боеприпас сам найдет и поразит цель. Наведение осуществляется либо по подсвету лазерным лучом, либо инфракрасной активной или полуактивной радиолокационной головкой самонаведения ракеты. Такие ПТРК поступают на вооружение с 1990-х годов и остаются самым совершенным противотанковым оружием. Это американские Javelin, израильские Spike, индийские Nag и ряд других.

Дальнобойный "Корнет"

Достоинства переносных ПТРК очевидны: оружие достаточно мобильно, чтобы расчет быстро передвигался по полю боя, меняя позицию. Большинство современных противотанковых ракет обладают избыточной бронепробиваемостью, что позволяет им гарантированно поражать танки и другую тяжелую боевую технику. Кроме того, для эффективного преодоления динамической защиты многие ракеты оснащают тандемной боевой частью. К недостаткам пехотных ПТРК можно отнести большой вес некоторых комплексов, уязвимость оператора для ответного огня, пока он ведет ракету на цель (в случае первых двух поколений), высокую стоимость боеприпасов.

© Фото : Министерство обороны РФ Контрольная проверка курсантов Учебного центра боевого применения ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск Западного военного округа © Фото : Министерство обороны РФ Контрольная проверка курсантов Учебного центра боевого применения ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск Западного военного округа

Самый современный российский переносной противотанковый ракетный комплекс — ПТРК поколения 2+ "Корнет-Д". Монтируется на станке-треноге, в сборе весит около 26 килограммов. Расчет — два человека. Пусковая установка состоит из прицела, работающего в оптическом и инфракрасном режимах, лазерного дальномера, оптического лазерного устройства, а также автомата сопровождения с приводами наведения. Оптика прицела — с 12- и 20-кратным приближением.

Комплекс предназначен для ведения огня по подвижным и неподвижным наземным, морским и воздушным целям различными типами ракет: с тандемно-кумулятивной, фугасной и термобарической боевыми частями. Дальность стрельбы — от 100 до 8000 метров боеприпасами 9М133М-2 и 9М133ФМ-2 или до 10 000 метров ПТУР 9М133ФМ-3. Ракеты с тандемно-кумулятивной боевой частью способны пробить до 1300 миллиметров гомогенной брони за динамической защитой, а это значит, что шансов нет ни у одного из современных танков. Не устоит и цель под бетонным монолитом в 3000 миллиметров. Наводится система по лазерному лучу.