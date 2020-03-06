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Австрия ввела проверки на границе с Италией для борьбы с коронавирусом
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РИА Новости

Австрия ввела проверки на границе с Италией для борьбы с коронавирусом

23:56 06.03.2020
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкТуристы в масках на одной из улиц Милана
Туристы в масках на одной из улиц Милана
© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
ВЕНА, 6 мар - РИА Новости. Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил в пятницу о введении ряда новых мер, призванных остановить распространение в стране нового коронавируса.
Он сообщил, что в Австрии подтверждены уже 63 заражения новым коронавирусом, в соседней Италии более 4,6 тысячи.
"Во-первых, мы прекращаем прямые рейсы в Иран, Южную Корею, а также аэропорты Милана и Болоньи. Во-вторых, будут проводиться медицинские проверки в ряде на границе с Италией. В-третьих, будут введены меры в отношении граждан третьих стран, подробнее о них расскажет министр здравоохранения", - сказал Курц на пресс-конференции.
По его словам, пока все эти меры вводятся на две недели, в зависимости от ситуации их отменят или продлят.
Как пояснил глава минздрава Рудольф Аншобер, для граждан третьих стран, которые будут прилетать в Австрию из затронутых вирусом регионов, обязательным требованием теперь будет подтверждение от врача об отсутствии коронавируса.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаСебастьян КурцЗдоровье - ОбществоАвстрияИталияВ мире
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