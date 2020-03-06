В Чехии за день выявили семь новых случаев заболевания коронавирусом

ПРАГА, 6 мар – РИА Новости. Семь новых случаев заболевания коронавирусом в Семь новых случаев заболевания коронавирусом в Чехии зафиксировано в пятницу, среди заболевших - годовалый ребенок, таким образом общее число инфицированных выросло до 19, сообщил на пресс-конференции вечером в пятницу глава минздрава Адам Войтех.

Ранее в пятницу власти сообщали о 15 заболевших.

"Регионом риска теперь является вся территория Италии , а не только ее северные районы, как прежде. Практически все заболевшие у нас коронавирусом побывали только что в этой стране. В одном случае заражение женщины произошло от сына, вернувшегося из Италии, еще одна женщина заразилась на конференции в американском городе Бостоне. Также одним из заразившихся является годовалый ребенок, который вместе с родителями находится на домашнем лечении. Все заболевшие чувствуют себя нормально, никаких серьезных осложнений у них нет", - сказал Войтех.

Министр напомнил, что с субботы все граждане Чехии, возвращающиеся из Италии, должны, согласно решению правительства, 14 дней находиться в карантине. Нарушителям, в соответствии с законом об охране общественного здоровья, грозит денежный штраф в размере до 3 миллионов крон (около 130 тысяч долларов).

"В настоящее время, по нашим данным, в Италии, в основном, на горнолыжных курортах, находится около 20 тысяч граждан Чехии", - сказал Войтех.

По словам министра, его ведомство значительно расширило количество лабораторий, которые имеют право проводить анализы на коронавирус, среди них есть и частные учреждения.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения ( ВОЗ ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй ). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.