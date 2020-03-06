Штаб Трампа подал в суд на CNN за публикации о "российском деле"

Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции после оправдания по делу об импичменте

ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Предвыборный штаб президента США Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа подал в суд на телекомпанию CNN за публикации по "российскому делу", сообщил телеканал Fox News , который ознакомился с исковым заявлением.

По данным телеканала, в заявлении CNN обвиняют в клеветнических утверждениях о том, что Трамп добивался помощи России в выборах 2020 года. CNN утверждал, что штаб Трампа "оценивает потенциальные риски и выгоды того, чтобы снова добиваться помощи России в 2020 году, и решил продолжить рассматривать эту возможность".

Штаб Трампа требовал опровергнуть эти публикации, но в CNN отказались.

В США в делах к СМИ о клевете истец должен не только доказать ложность публикации, но также и то, что издание лгало сознательно и с целью причинить ущерб. Поэтому подобные иски редко выигрываются в суде. Трамп не раз говорил, что недоволен существующими законами о клевете и хотел бы их ужесточения.