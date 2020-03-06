Заявление СБ ООН по соглашению России и Турции заблокировали США

Западные СМИ о встрече Путина и Эрдогана: Россия получила, что хотела

Западные СМИ о встрече Путина и Эрдогана: Россия получила, что хотела

"Это произошло из-за США", - сказал собеседник агентства, добавив, что в проекте заявления для прессы выражалась поддержка российско-турецкому соглашению.