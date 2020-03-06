Заявление СБ ООН по соглашению России и Турции заблокировали США

В пятницу РФ инициировала проведение заседания СБ ООН, на котором рассказала партнерам о договоренностях Москвы и Анкары по Идлибу. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия хотела принять элементы для прессы, но из-за позиции одной делегации это оказалось невозможным.
"Это произошло из-за США", - сказал собеседник агентства, добавив, что в проекте заявления для прессы выражалась поддержка российско-турецкому соглашению.
Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана по поводу обострения в сирийской провинции Идлиб прошли в четверг в Москве. По итогам встречи был принят совместный документ. Стороны подтвердили приверженность "астанинскому формату" и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи. Кроме того, стороны договорились о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.
28 февраля, 19:44Обострение ситуации в ИдлибеВоенная обстановка в Идлибе