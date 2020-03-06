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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-06T22:55+0300
https://ria.ru/20200306/1568273336.html
Заявление СБ ООН по соглашению России и Турции заблокировали США
https://cdn22.img.ria.ru/images/105299/65/1052996557_0:137:3153:1911_1036x0_80_0_0_7d2a90b4d8c5360a76479fec13c9740c.jpg
РИА Новости

Заявление СБ ООН по соглашению России и Турции заблокировали США

22:55 06.03.2020
3288
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Безопасности ООН
Заседание Совета Безопасности ООН
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
ООН, 6 мар - РИА Новости. Против принятия общего заявления СБ ООН для прессы в поддержку российско-турецких договоренностей по Сирии выступили США, сообщил РИА Новости источник в СБ ООН.
В пятницу РФ инициировала проведение заседания СБ ООН, на котором рассказала партнерам о договоренностях Москвы и Анкары по Идлибу. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия хотела принять элементы для прессы, но из-за позиции одной делегации это оказалось невозможным.
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"Это произошло из-за США", - сказал собеседник агентства, добавив, что в проекте заявления для прессы выражалась поддержка российско-турецкому соглашению.
Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана по поводу обострения в сирийской провинции Идлиб прошли в четверг в Москве. По итогам встречи был принят совместный документ. Стороны подтвердили приверженность "астанинскому формату" и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи. Кроме того, стороны договорились о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.
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Военная обстановка в Идлибе
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Обсудить 8
Обострение ситуации в ИдлибеВойна в СирииСовет Безопасности ООНСирияООНСШАВ мире
Популярные комментарии
Ахаха исключительные обиделись что Россия с Турцией их прокинули =)))
6 марта, 22:56
СССергей Смирнов
650000
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