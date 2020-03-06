Канада выделила $20 миллионов на исследования по коронавирусу

Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Правительство Правительство Канады инвестирует 27 миллионов канадских долларов (20 миллионов долларов США) в исследования, посвященные COVID-19 , сообщается в пресс-релизе Канадских институтов исследований в области здравоохранения (CIHR).

Как указано в заявлении, в пятницу министр здравоохранения Канады Патти Хайду и министр инноваций, науки и экономического развития Навдип Бэйнс объявили о выделении около 20 миллионов долларов США для финансирования исследований.

"В связи с многочисленными откликами на призыв о проведении исследований правительство Канады увеличило свои первоначальные вложения с 7 миллионов канадских долларов (5,2 миллиона США – ред.) до 27 миллионов (20 миллионов долларов США – ред.)", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что 47 исследовательских групп в Канаде смогут воспользоваться этими средствами.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.