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Канада выделила $20 миллионов на исследования по коронавирусу
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РИА Новости

Канада выделила $20 миллионов на исследования по коронавирусу

22:54 06.03.2020
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Правительство Канады инвестирует 27 миллионов канадских долларов (20 миллионов долларов США) в исследования, посвященные COVID-19, сообщается в пресс-релизе Канадских институтов исследований в области здравоохранения (CIHR).
Как указано в заявлении, в пятницу министр здравоохранения Канады Патти Хайду и министр инноваций, науки и экономического развития Навдип Бэйнс объявили о выделении около 20 миллионов долларов США для финансирования исследований.
"В связи с многочисленными откликами на призыв о проведении исследований правительство Канады увеличило свои первоначальные вложения с 7 миллионов канадских долларов (5,2 миллиона США – ред.) до 27 миллионов (20 миллионов долларов США – ред.)", - говорится в пресс-релизе.
Отмечается, что 47 исследовательских групп в Канаде смогут воспользоваться этими средствами.
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