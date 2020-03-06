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2020-03-06T23:08+0300
https://ria.ru/20200306/1568273163.html
Цена нефти марки WTI обвалилась более чем на 10%
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РИА Новости

Цена нефти марки WTI обвалилась более чем на 10%

23:08 06.03.2020
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© AP Photo / Gary KazanjianНефтяные вышки в Маккитрике, штат Калифорния
Нефтяные вышки в Маккитрике, штат Калифорния
© AP Photo / Gary Kazanjian
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Стоимость нефти марки WTI опустилась более чем на 10%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 22.56 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI обваливается на 10,17%, до 41,23 доллара за баррель. При этом стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падает на 9,4%, до 45,29 доллара за баррель.
Ранее в пятницу закончилась встреча представителей ОПЕК+, однако страны этого альянса не пришли к соглашению об изменениях условий соглашения или продлении его действия. Как заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак по итогам встречи всех стран ОПЕК+, альянс будет продолжать работать в рамках действующей хартии сотрудничества, но с 1 апреля обязательств ограничивать добычу ни у кого не будет.
"На нефтяном рынке всем будет больно. Крах этого соглашения означает, что мы увидим, как нефть будет торговаться в районе 40 долларов за баррель", - полагает старший стратег по сырьевым рынкам RJO Futures Джош Грейвс (Josh Graves), чье мнение приводит агентство Блумберг.
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