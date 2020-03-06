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Киев не рассматривает возобновление подачи воды в Крым, заявили в МИД
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РИА Новости

Киев не рассматривает возобновление подачи воды в Крым, заявили в МИД

22:38 06.03.2020 (обновлено: 22:56 06.03.2020)
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CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
КИЕВ, 6 мар - РИА Новости. Киев не рассматривает возможность возобновления поставок воды в Крым, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Ранее новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телеканала "1+1" заявил, что выступает за возобновление подачи воды Киевом в Крым, так как там живут украинцы и подача воды на полуостров - это вопрос "гуманитарной ответственности". При этом Шмыгаль подчеркнул, что Крым - это Украина, поэтому власти не собираются не подавать воду на Украину. Позже премьер на своей странице в Facebook пояснил, что для возобновления водоснабжения Крыма нет "технической возможности до возвращения полуострова в состав Украины".
"Украина не рассматривает возможность возобновления поставок днепровской воды в оккупированный Крым. Точка", - заявил Кулеба в эфире программы "Подробности" на телеканале "Интер".
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Денис ШмыгальДмитрий КулебаМИД УкраиныРеспублика КрымУкраинаВ мире
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