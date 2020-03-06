Трампа обвинили в распространении ложных сведений по коронавирусу

ВАШИНГТОН, 6 мар – РИА Новости. Президент Президент США Дональд Трамп распространяет ложную информацию относительно ситуации вокруг коронавируса в стране, его твиты не помогают успокоить население страны, считают американские эксперты.

Бывший координатор США по противодействию Эболе Рон Клейн считает, что реакция администрации Трампа на коронавирус является в корне неверной. "Под этим я имею в виду очевидное – президент выходит и говорит ложные вещи. Они попадают под категорию либо вводящих в заблуждение, либо преднамеренно не приносящих пользу", - сказал он, выступая на мероприятии "Центра американского прогресса". По его мнению, установка президента такова: "не приносите мне плохих новостей, не делайте ничего, что подорвет экономику, не говорите мне, что плохие вещи происходят".

Таким образом, создается политической давление на тех, кто работает над разработкой ответных мер на распространение заболевания, указал Клейн. Он уверен, что Трамп просто должен дать право голоса экспертам в области здравоохранения, а не госчиновникам.

Кроме того, США "сильно отстают от других стран в проведении тестов на наличие этого вируса", отметил эксперт. По его мнению, на данный момент имеется статистика только по зараженным в некоторых штатах только потому, что в других не проводят необходимые тесты. "Когда мы слышим, что в Центральной Африке нет этого вируса, то это не потому, что там нет случаев заражения коронавирусом, а потому, что не проводятся тесты", - добавил он.

С ним согласился эксперт в области здравоохранения, доктор Зеке Эмануэль. Он также считает опасным распространение президентом ложных сведений, в частности, по временным рамкам разработки и началу применения вакцин. "Когда у нас президент делает вредные или откровенно ложные заявления – чудо по вакцине через 2-3 месяца – это не помогает людям успокоиться", - отметил Эмануэль. Профессор Дженнифер Нуццо считает, что для масштабного применения вакцины могут уйти годы.

Бывший советник Белого дома по внутренней безопасности Лиса Монако , в свою очередь, уверена, что в нынешней ситуации коронавирус должны классифицировать как "угрозу национальной безопасности" по примеру терроризма или киберугрозы.

Трамп в пятницу подписал принятый конгрессом законопроект о выделении 8,3 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом.