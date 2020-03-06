Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-06T22:39+0300
https://ria.ru/20200306/1568273041.html
Трампа обвинили в распространении ложных сведений по коронавирусу
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1567993879_190:0:2793:1464_1036x0_80_0_0_9991e2aeead3d6b57e00b064bd28be6b.jpg
РИА Новости

Трампа обвинили в распространении ложных сведений по коронавирусу

22:39 06.03.2020
1470
© REUTERS / Joshua RobertsПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Joshua Roberts
ВАШИНГТОН, 6 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп распространяет ложную информацию относительно ситуации вокруг коронавируса в стране, его твиты не помогают успокоить население страны, считают американские эксперты.
Бывший координатор США по противодействию Эболе Рон Клейн считает, что реакция администрации Трампа на коронавирус является в корне неверной. "Под этим я имею в виду очевидное – президент выходит и говорит ложные вещи. Они попадают под категорию либо вводящих в заблуждение, либо преднамеренно не приносящих пользу", - сказал он, выступая на мероприятии "Центра американского прогресса". По его мнению, установка президента такова: "не приносите мне плохих новостей, не делайте ничего, что подорвет экономику, не говорите мне, что плохие вещи происходят".
Трейдер на площадке Нью-Йоркской фондовой биржи
Вчера, 08:00
Большая ошибка Трампа: пандемию коронавируса заливают деньгами
Таким образом, создается политической давление на тех, кто работает над разработкой ответных мер на распространение заболевания, указал Клейн. Он уверен, что Трамп просто должен дать право голоса экспертам в области здравоохранения, а не госчиновникам.
Кроме того, США "сильно отстают от других стран в проведении тестов на наличие этого вируса", отметил эксперт. По его мнению, на данный момент имеется статистика только по зараженным в некоторых штатах только потому, что в других не проводят необходимые тесты. "Когда мы слышим, что в Центральной Африке нет этого вируса, то это не потому, что там нет случаев заражения коронавирусом, а потому, что не проводятся тесты", - добавил он.
С ним согласился эксперт в области здравоохранения, доктор Зеке Эмануэль. Он также считает опасным распространение президентом ложных сведений, в частности, по временным рамкам разработки и началу применения вакцин. "Когда у нас президент делает вредные или откровенно ложные заявления – чудо по вакцине через 2-3 месяца – это не помогает людям успокоиться", - отметил Эмануэль. Профессор Дженнифер Нуццо считает, что для масштабного применения вакцины могут уйти годы.
Медицинский работник у клиники в Киркленде, США
5 марта, 08:00
"Мы его теряем": коронавирус угрожает доллару и рынкам США
Бывший советник Белого дома по внутренней безопасности Лиса Монако, в свою очередь, уверена, что в нынешней ситуации коронавирус должны классифицировать как "угрозу национальной безопасности" по примеру терроризма или киберугрозы.
Трамп в пятницу подписал принятый конгрессом законопроект о выделении 8,3 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом.
В США подтверждено более 100 случаев коронавируса, 12 человек умерли. Федеральная резервная система уже снизила на этой неделе ставку на половину процентного пункта. СМИ сообщают, что Белый дом изучает и возможность стимулирования экономики, хотя этот вопрос пока приоритетным не является.
Трейдеры на Нью-Йоркской фондовой бирже. 24 февраля 2020
26 февраля, 08:00
"Может быть довольно страшно": американская экономика резко тормозит
1170020
Обсудить 0
Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыДональд ТрампСШАВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции после оправдания по делу об импичменте
Штаб Трампа подал в суд на CNN за публикации о "российском деле"
Заседание Совета Безопасности ООН
Заявление СБ ООН по соглашению России и Турции заблокировали США
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
СБ ООН не принял заявление о соглашении России и Турции по Идлибу
Южнокорейские военные в защитном снаряжении дезинфицируют город Дэгу
СМИ: число зараженных коронавирусом в мире превысило сто тысяч человек
Городская клиническая инфекционная больница имени С. П. Боткина в Санкт-Петербурге
В Петербурге усилят меры по профилактике коронавируса
Нефтяные вышки в Маккитрике, штат Калифорния
Цена нефти марки WTI обвалилась более чем на 10%
Туристы у здания Лувра, закрытого для посещения в связи с ситуацией с коронавирусом во Франции
Число заразившихся COVID-19 во Франции превысило отметку в 600 человек
Бокс пробоподготовки в микробиологической лаборатории
В Чехии за день выявили семь новых случаев заболевания коронавирусом
Проверка водителя тепловизором на наличие температуры на пограничном пункте Грузии и Азербайджана
Число зараженных коронавирусом в Азербайджане выросло до девяти
Туристы в масках на одной из улиц Милана
Австрия ввела проверки на границе с Италией для борьбы с коронавирусом
Работник лаборатории во Франции во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента
В двух департаментах Франции закрыли ясли и лицеи
Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
Канада выделила $20 миллионов на исследования по коронавирусу
Коронавирус 2019-nCoV
Ученые обнаружили изменения в клинических симптомах коронавируса
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Киев не рассматривает возобновление подачи воды в Крым, заявили в МИД
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Колумбии зафиксировали первый случай COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:28Между Керчью и Анапой по Крымскому мосту начинают курсировать поезда
00:24Специалисты указали на 60 требующих исправления проблем у Starliner
00:22Власти Коста-Рики сообщили о первом случае заражения коронавирусом
00:20Почти 100 человек умерли от коронавируса за сутки, заявили в ВОЗ
00:17В Химках ликвидировали открытое горение в здании школы бокса
00:17В Сети появились первые отзывы о хорроре "Тихое место 2"
00:15Минобороны открыло на своем сайте раздел о женах военачальников ВОВ
23:56Австрия ввела проверки на границе с Италией для борьбы с коронавирусом
23:51В Чехии за день выявили семь новых случаев заболевания коронавирусом
23:26В Колумбии зафиксировали первый случай COVID-19
23:18В Петербурге усилят меры по профилактике коронавируса
23:15"Аэрофлот" сократит рейсы в Китай, Корею, Вьетнам и Италию
23:08Цена нефти марки WTI обвалилась более чем на 10%
22:59Штаб Трампа подал в суд на CNN за публикации о "российском деле"
22:55Заявление СБ ООН по соглашению России и Турции заблокировали США
22:54Канада выделила $20 миллионов на исследования по коронавирусу
22:39Трампа обвинили в распространении ложных сведений по коронавирусу
22:38Киев не рассматривает возобновление подачи воды в Крым, заявили в МИД
22:34Крупный пожар в здании школы бокса в Подмосковье локализовали
22:30Тринадцать белорусских военнослужащих госпитализировали с отравлением
Лента новостейМолния