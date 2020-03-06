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Тринадцать белорусских военнослужащих госпитализировали с отравлением
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РИА Новости

Тринадцать белорусских военнослужащих госпитализировали с отравлением

22:30 06.03.2020 (обновлено: 22:31 06.03.2020)
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© REUTERS / Vasily FedosenkoМашина скорой помощи в Минске, Белоруссия
Машина скорой помощи в Минске, Белоруссия
© REUTERS / Vasily Fedosenko
МИНСК, 6 мар - РИА Новости. Тринадцать военнослужащих госпитализированы в одной из воинских частей в Белоруссии с диагнозом "отравление", причины устанавливаются, сообщила РИА Новости в пятницу официальный представитель минобороны республики Наталья Гаврусик.
"В одной из воинских частей Пуховичского гарнизона (Минской области) накануне ночью 13 военнослужащих были госпитализированы с диагнозом "отравление". С жалобами на самочувствие обратились несколько из них", - сказала она.
По словам Гаврусик, военнослужащие были доставлены в главный военный клинический медицинский центр вооруженных сил в Минске, их жизни ничего не угрожает, в произошедшем разбирается комиссия министерства обороны.
Гаврусик добавила, что еду в воинской части проверили, из-за нее отравление произойти не могло.
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Минская областьМинскБелоруссияПроисшествия
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