Число зараженных коронавирусом в Азербайджане выросло до девяти

БАКУ, 6 мар - РИА Новости. Число заражённых Число заражённых коронавирусом Азербайджане достигло девяти человек, сообщили РИА Новости в оперативном штабе при правительстве республики.

Ранее в стране вирус был диагностирован у шести человек, один из них гражданин России.

"У трех вернувшихся из Исламской республики Иран граждан Азербайджана выявлен факт заражения коронавирусной инфекцией. Один из заболевших через некоторое время после возвращения из Ирана обратился в больницу в связи с проблемой со здоровьем. При обследовании у него была выявлена пневмония, но лабораторный анализ определил заражение коронавирусной инфекцией. Состояние пациента тяжелое", - уточнили в штабе.

По его данным, другие двое больных – обучавшиеся в иранском городе Кум студенты, были взяты на карантин при пересечении границы, у них был выявлен коронавирус при обследовании.