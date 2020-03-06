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Число зараженных коронавирусом в Азербайджане выросло до девяти
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РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Азербайджане выросло до девяти

22:28 06.03.2020
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© Sputnik / Владимир Умикашвили / Перейти в фотобанкПроверка водителя тепловизором на наличие температуры на пограничном пункте Грузии и Азербайджана
Проверка водителя тепловизором на наличие температуры на пограничном пункте Грузии и Азербайджана
© Sputnik / Владимир Умикашвили
Перейти в фотобанк
БАКУ, 6 мар - РИА Новости. Число заражённых коронавирусом в Азербайджане достигло девяти человек, сообщили РИА Новости в оперативном штабе при правительстве республики.
Ранее в стране вирус был диагностирован у шести человек, один из них гражданин России.
"У трех вернувшихся из Исламской республики Иран граждан Азербайджана выявлен факт заражения коронавирусной инфекцией. Один из заболевших через некоторое время после возвращения из Ирана обратился в больницу в связи с проблемой со здоровьем. При обследовании у него была выявлена пневмония, но лабораторный анализ определил заражение коронавирусной инфекцией. Состояние пациента тяжелое", - уточнили в штабе.
По его данным, другие двое больных – обучавшиеся в иранском городе Кум студенты, были взяты на карантин при пересечении границы, у них был выявлен коронавирус при обследовании.
"Их здоровье нормальное, температура стабильная, состояние неудовлетворительное. Лечение всех трех пациентов продолжается в больнице специального режима",- уточнили в штабе.
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