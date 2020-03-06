СБ ООН не принял заявление о соглашении России и Турции по Идлибу

ООН, 6 мар — РИА Новости. Совбез ООН не смог принять общее заявление для прессы по итогам заседания, на котором Россия проинформировала партнеров о договоренностях с Турцией по Идлибу , сообщил журналистам постпред при ООН Василий Небензя

Предполагалось, что документ будет выражать поддержку соглашению между Москвой и Анкарой о прекращении огня в Сирии.

"Мы хотели принять элементы для прессы. Но из-за позиции одной делегации это оказалось невозможным", — сказал Небензя журналистам. Он не уточнил, какая страна заблокировала принятие документа.

Источник в СБ ООН сообщил РИА Новости, что заявление в поддержку соглашения отклонили США.

Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана по поводу обострения в сирийской провинции Идлиб прошли в четверг в Москве. По итогам встречи был принят совместный документ. Стороны подтвердили приверженность "астанинскому формату" и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи. Кроме того, лидеры договорились о совместном патрулировании российскими и турецкими силовиками важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.

Обстановка в сирийском Идлибе накалилась после того, как 27 февраля террористы из группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* организовали наступление на позиции правительственных войск. Армия открыла ответный огонь по боевикам. Но в результате удара погибли в том числе турецкие военнослужащие, которые не должны были находиться там же, где и террористы.

Как ранее подчеркивал глава российского МИД Сергей Лавров, Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством, от террористов.