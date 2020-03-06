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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-06T23:00+0300
https://ria.ru/20200306/1568272710.html
СБ ООН не принял заявление о соглашении России и Турции по Идлибу
https://cdn23.img.ria.ru/images/155919/17/1559191794_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_ed824b1bc5afccb785dea8b762fe4973.jpg
РИА Новости

СБ ООН не принял заявление о соглашении России и Турции по Идлибу

22:27 06.03.2020 (обновлено: 23:00 06.03.2020)
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкЗаседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
ООН, 6 мар — РИА Новости. Совбез ООН не смог принять общее заявление для прессы по итогам заседания, на котором Россия проинформировала партнеров о договоренностях с Турцией по Идлибу, сообщил журналистам постпред при ООН Василий Небензя.
Предполагалось, что документ будет выражать поддержку соглашению между Москвой и Анкарой о прекращении огня в Сирии.
"Мы хотели принять элементы для прессы. Но из-за позиции одной делегации это оказалось невозможным", — сказал Небензя журналистам. Он не уточнил, какая страна заблокировала принятие документа.
Источник в СБ ООН сообщил РИА Новости, что заявление в поддержку соглашения отклонили США.
Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана по поводу обострения в сирийской провинции Идлиб прошли в четверг в Москве. По итогам встречи был принят совместный документ. Стороны подтвердили приверженность "астанинскому формату" и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи. Кроме того, лидеры договорились о совместном патрулировании российскими и турецкими силовиками важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.
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Обстановка в сирийском Идлибе накалилась после того, как 27 февраля террористы из группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* организовали наступление на позиции правительственных войск. Армия открыла ответный огонь по боевикам. Но в результате удара погибли в том числе турецкие военнослужащие, которые не должны были находиться там же, где и террористы.
Как ранее подчеркивал глава российского МИД Сергей Лавров, Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством, от террористов.
*запрещенная в России террористическая организация
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Обострение ситуации в ИдлибеРоссияВойна в СирииИдлиб (мухафаза)Василий НебензяСовет Безопасности ООНТурцияСирияООНВ мире
Популярные комментарии
А потом, эта неназванная сторона устроит провокацию в Сирии и все начнется сначала .
6 марта, 22:45
Юрий Б
1800700
Дайте-ка угадать, какая страна не заинтересована в мирном урегулировании в Сирии? Неужели демократическая Америка? Ах да, кому же они тогда будут сбагривать оружие?
6 марта, 23:12
Gulya Dean
1800000
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