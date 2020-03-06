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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2020-03-06T22:37+0300
https://ria.ru/20200306/1568272527.html
Руденя предложил сотрудничество областной библиотеки с Музеем Победы
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568205880_0:58:2000:1184_1036x0_80_0_0_8526ee38a17e07f3e1b7c4e63c04946a.jpg
РИА Новости

Руденя предложил сотрудничество областной библиотеки с Музеем Победы

22:16 06.03.2020 (обновлено: 22:37 06.03.2020)
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© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиРуденя поставил задачи перед областным Миндемографии
Руденя поставил задачи перед областным Миндемографии
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 5 мар - РИА Новости.Инициатива тверской областной универсальной научной библиотеки им. А.М. Горького стала победителем второго конкурса Фонда президентских грантов 2019 года.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, библиотека в преддверии 75-летия Великой Победы стала главным исполнителем и партнером в реализации проекта Тверского библиотечного общества "Непереизданная история подвига Советского солдата на страницах газет Тверской области 1941-1945 гг.".
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"Благодаря вашей работе Тверская область обладает настоящим сокровищем. Школьники и студенты, краеведы и учёные, просто увлечённые чтением люди – для многих это здание является вторым домом. Хочу поблагодарить вас за любовь к своей работе, за продолжение традиций просвещения в нашей стране. Вы приобщаете своих читателей к лучшим образцам современной и классической литературы, к богатейшему историческому наследию нашего края, способствуете духовному, культурному и патриотическому воспитанию молодёжи", - сказал губернатор области Игорь Руденя на встрече с коллективом библиотеки.
По словам главы региона, очень важно, что работа коллектива библиотеки раскрывает героизм журналистов и фотокорреспондентов военных лет.
"Благодаря современным технологиям читатель может увидеть подлинные газеты военного времени, прочитать рассказы и письма бойцов и командиров Красной Армии, узнать о том, какой ценой была завоёвана Великая Победа", - сказал Руденя.
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В рамках проекта в областной библиотеке будет организована выставка подлинных газет тверского региона военных лет. Открытие экспозиции запланировано на 8 мая 2020 года.
Губернатор выступил с предложением сотрудничества библиотеки и московского Музея Победы по этому направлению.
На основе газетных материалов сотрудники, историки и краеведы проведут цикл лекционных занятий для студентов и школьников, посвящённых событиям военного времени. Экспозиция будет включать в себя несколько тематических разделов. Состоятся веб-конференции с читателями библиотек из районов Тверской области. Ожидается, что участие в проекте примут порядка трех тысяч человек.

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00:17В Сети появились первые отзывы о хорроре "Тихое место 2"
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