Руденя предложил сотрудничество областной библиотеки с Музеем Победы

ТВЕРЬ, 5 мар - РИА Новости.Инициатива тверской областной универсальной научной библиотеки им. А.М. Горького стала победителем второго конкурса Фонда президентских грантов 2019 года.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, библиотека в преддверии 75-летия Великой Победы стала главным исполнителем и партнером в реализации проекта Тверского библиотечного общества "Непереизданная история подвига Советского солдата на страницах газет Тверской области 1941-1945 гг.".

"Благодаря вашей работе Тверская область обладает настоящим сокровищем. Школьники и студенты, краеведы и учёные, просто увлечённые чтением люди – для многих это здание является вторым домом. Хочу поблагодарить вас за любовь к своей работе, за продолжение традиций просвещения в нашей стране. Вы приобщаете своих читателей к лучшим образцам современной и классической литературы, к богатейшему историческому наследию нашего края, способствуете духовному, культурному и патриотическому воспитанию молодёжи", - сказал губернатор области Игорь Руденя на встрече с коллективом библиотеки.

По словам главы региона, очень важно, что работа коллектива библиотеки раскрывает героизм журналистов и фотокорреспондентов военных лет.

"Благодаря современным технологиям читатель может увидеть подлинные газеты военного времени, прочитать рассказы и письма бойцов и командиров Красной Армии, узнать о том, какой ценой была завоёвана Великая Победа", - сказал Руденя.

В рамках проекта в областной библиотеке будет организована выставка подлинных газет тверского региона военных лет. Открытие экспозиции запланировано на 8 мая 2020 года.

Губернатор выступил с предложением сотрудничества библиотеки и московского Музея Победы по этому направлению.

На основе газетных материалов сотрудники, историки и краеведы проведут цикл лекционных занятий для студентов и школьников, посвящённых событиям военного времени. Экспозиция будет включать в себя несколько тематических разделов. Состоятся веб-конференции с читателями библиотек из районов Тверской области. Ожидается, что участие в проекте примут порядка трех тысяч человек.