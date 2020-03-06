В двух департаментах Франции закрыли ясли и лицеи

ПАРИЖ, 6 мар - РИА Новости. Ясли, детсады, колледжи и лицеи во французских департаментах Уаза и Верхний Рейн из-за угрозы распространения коронавируса, заявил в пятницу премьер-министр Франции Эдуар Филипп.
"Для Уазы и Верхнего Рейна - и только для этих двух департаментов, которые затронуты больше всего, - мы усиливаем меры, которые ограничивают контакты. С утра понедельника на 15 дней будут закрыты ясли, детские сады, колледжи и лицеи", - сказал премьер-министр.
Перечисляя различные ступени дошкольного и школьного образования, Филипп не назвал начальные школы, в которых учатся дети с 6 до примерно 11 лет.
Он отметил, что ограничения для учреждений, куда ходят дети и подростки, связаны не с тем, что "это самые опасные места". "Дети - это как раз те, кто меньше всех болеют серьезными формами этого заболевания. Но они могут переносить вирус. Но (в образовательных учреждениях) крайне сложно соблюдать все необходимые меры предосторожности", - пояснил премьер.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80,5 тысячи человек, скончались 3042, излечились более 53,7 тысячи. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 267 человек.
1 марта, 08:00Чума XXI века: что если мы не умрем