В двух департаментах Франции закрыли ясли и лицеи

Работник лаборатории во Франции во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента

© AP Photo / Francois Mori Работник лаборатории во Франции во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента

ПАРИЖ, 6 мар - РИА Новости. Ясли, детсады, колледжи и лицеи во французских департаментах Эдуар Филипп. Ясли, детсады, колледжи и лицеи во французских департаментах Уаза и Верхний Рейн из-за угрозы распространения коронавируса, заявил в пятницу премьер-министр Франции

"Для Уазы и Верхнего Рейна - и только для этих двух департаментов, которые затронуты больше всего, - мы усиливаем меры, которые ограничивают контакты. С утра понедельника на 15 дней будут закрыты ясли, детские сады, колледжи и лицеи", - сказал премьер-министр.

Перечисляя различные ступени дошкольного и школьного образования, Филипп не назвал начальные школы, в которых учатся дети с 6 до примерно 11 лет.

Он отметил, что ограничения для учреждений, куда ходят дети и подростки, связаны не с тем, что "это самые опасные места". "Дети - это как раз те, кто меньше всех болеют серьезными формами этого заболевания. Но они могут переносить вирус. Но (в образовательных учреждениях) крайне сложно соблюдать все необходимые меры предосторожности", - пояснил премьер.