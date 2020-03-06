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В двух департаментах Франции закрыли ясли и лицеи
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РИА Новости

В двух департаментах Франции закрыли ясли и лицеи

22:10 06.03.2020
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© AP Photo / Francois MoriРаботник лаборатории во Франции во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента
Работник лаборатории во Франции во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента
© AP Photo / Francois Mori
ПАРИЖ, 6 мар - РИА Новости. Ясли, детсады, колледжи и лицеи во французских департаментах Уаза и Верхний Рейн из-за угрозы распространения коронавируса, заявил в пятницу премьер-министр Франции Эдуар Филипп.
"Для Уазы и Верхнего Рейна - и только для этих двух департаментов, которые затронуты больше всего, - мы усиливаем меры, которые ограничивают контакты. С утра понедельника на 15 дней будут закрыты ясли, детские сады, колледжи и лицеи", - сказал премьер-министр.
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Перечисляя различные ступени дошкольного и школьного образования, Филипп не назвал начальные школы, в которых учатся дети с 6 до примерно 11 лет.
Он отметил, что ограничения для учреждений, куда ходят дети и подростки, связаны не с тем, что "это самые опасные места". "Дети - это как раз те, кто меньше всех болеют серьезными формами этого заболевания. Но они могут переносить вирус. Но (в образовательных учреждениях) крайне сложно соблюдать все необходимые меры предосторожности", - пояснил премьер.
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