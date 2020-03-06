Боевики шесть раз за сутки обстреляли Идлибскую зону деэскалации

"С 00.01 6 марта зафиксировано шесть обстрелов. Боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы населенных пунктов Кафер-Халял, Хербет-Джезрая провинции Алеппо; позиции правительственных войск в районе населенных пунктов Кбана (дважды) и Икко провинции Латакия", - сообщил он.