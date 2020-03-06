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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-06T22:04+0300
https://ria.ru/20200306/1568272183.html
Боевики шесть раз за сутки обстреляли Идлибскую зону деэскалации
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568235569_0:81:3334:1956_1036x0_80_0_0_efef4af1361c0d4a2e79061576be18bd.jpg
РИА Новости

Боевики шесть раз за сутки обстреляли Идлибскую зону деэскалации

22:04 06.03.2020
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© Фото : SANAВоенные действия в провинции Идлиб
Военные действия в провинции Идлиб
© Фото : SANA
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Боевики в пятницу шесть раз обстреляли населенные пункты на территории Идлибской зоны деэскалации после установления режима прекращения огня, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлёв.
"С 00.01 6 марта зафиксировано шесть обстрелов. Боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы населенных пунктов Кафер-Халял, Хербет-Джезрая провинции Алеппо; позиции правительственных войск в районе населенных пунктов Кбана (дважды) и Икко провинции Латакия", - сообщил он.
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Обострение ситуации в ИдлибеСирияЦентр примирения враждующих сторон в СирииВойна в СирииВ мире
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