Боевики шесть раз за сутки обстреляли Идлибскую зону деэскалации

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Боевики в пятницу шесть раз обстреляли населенные пункты на территории Идлибской зоны деэскалации после установления режима прекращения огня, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлёв.
"С 00.01 6 марта зафиксировано шесть обстрелов. Боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы населенных пунктов Кафер-Халял, Хербет-Джезрая провинции Алеппо; позиции правительственных войск в районе населенных пунктов Кбана (дважды) и Икко провинции Латакия", - сообщил он.