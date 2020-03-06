Переговоры стран ОПЕК+ провалились из-за разногласий с Россией

МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Министр энергетики России Министр энергетики России Александр Новак заявил об истечении с 1 апреля обязательств по сокращению добычи нефти странами — членами сделки ОПЕК+. Москва так и не согласилась на предложение картеля дополнительно снизить производство из-за распространения коронавируса.

"Мы подписали только что совместный документ о том, что мы будем продолжать работать, взаимодействовать в рамках хартии (о бессрочном сотрудничестве ОПЕК+. — Прим. ред.)", — заявил Новак.

Он подчеркнул, что на участников сделки больше не действуют условия соглашения.

"Что касается сокращения, наверное, с учетом сегодняшнего принятого решения с 1 апреля этого года у нас нет ни у кого из стран, входящих в ОПЕК , и не-ОПЕК обязательств по сокращению", — отметил министр.

По словам Новака, изменение объемов добычи нефти будет напрямую определяться компаниями на рынке. При этом он подчеркнул, что правительство еще не обсуждало с производителями такой вариант развития событий.

Министр положительно оценил влияние истекающего соглашения на рынок нефти.

"Все страны высказались за то, что все несколько лет, которые мы вместе работали были очень позитивны для рынка и для нашего взаимодействия", — добавил он.

Итоги дня Почему развалилась сделка России и ОПЕК?

При этом глава Минэнерго отметил, что рынок может эмоционально отреагировать на сообщение о прекращении сделки.

На вопрос о возможности новой встречи министр ответил, что пока никакой ясности по этой теме нет. Участники соглашения ОПЕК+ будут поддерживать контакт и наблюдать за рынком с точки зрения добычи и потребления.

Нет "плана Б"

"Но другие не поддержали, сказав, что этого недостаточно", — пояснил он.

При этом Зангане отметил, что страны не будут принимать решение о дальнейшем сокращении добычи без России.

Делегат от Омана Али ар-Риями в свою очередь подтвердил, что участникам переговоров не удалось договориться о продлении сделки.

"Сделки нет. И нет "плана Б", — заявил он журналистам после заседания членов ОПЕК+

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо выразил мнение, что Россия захочет вернуться в "Ноев ковчег" нефтяных держав.

"У нас были обсуждения с Александром Новаком и его командой, Россия привержена декларации о сотрудничестве. <...> Они хотят продолжать, но есть некоторые вопросы, над которыми они работают совместно с их компаниями", — отметил он.

Следующая встреча

По словам министра энергетики ОАЭ Сухейля аль-Мазруи , участники переговоров планируют встретиться в июне этого года, однако окончательная дата может измениться.

"Следующая встреча в июне, но если Россия поменяет свое решение, мы можем встретиться в любой момент", — заявил он.

Аль-Мазури также выразил надежду, что позиция России по вопросу дальнейшего сокращения квот изменится.