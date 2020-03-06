Россия приостановит выдачу виз прибывающим из Ирана гражданам

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Правительство Правительство РФ в целях защиты здоровья населения от коронавируса поручило МВД РФ и МИД РФ приостановить прием документов на оформление и выдачу приглашений и виз иностранным гражданам, прибывающим из Ирана , соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

"МВД России и его территориальным органам временно приостановить прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд в РФ с частной целью, в целях обучения и осуществления трудовой деятельности иностранным гражданам и лицам без гражданства, находящимся либо проживающим на территории Ирана, а также разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу указанным гражданам", - говорится в документе.

Также кабмин поручил МИДу временно приостановить прием документов, оформление виз иностранным гражданам, находящимся или проживающим в Иране. Кроме того, ведомство должно уведомить Иран о предусмотренных мерах, подчеркнув, что они обоснованы особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер.

На данный момент с 19 февраля, когда власти Ирана впервые сообщили о коронавирусе, в стране зафиксировано 4747 случаев заражения, из них – 124 со смертельным исходом.

Власти Ирана отменили занятия в учебных заведения вплоть до "нового года" (Ноуруза). В Иране он начинается 20 марта, после чего - новогодние каникулы. По-прежнему действуют и рекомендации оставаться дома и воздержаться от необязательных поездок - ближе к Ноурузу и во время него, как правило, увеличивается число междугородних путешествий.

Власти также постепенно переходят к формату видеоконференций при проведении мероприятий. Кроме того, отменены культурные и спортивные мероприятия, в частности перенесены футбольные игры на более поздний срок.