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Россия приостановит выдачу виз прибывающим из Ирана гражданам
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РИА Новости

Россия приостановит выдачу виз прибывающим из Ирана гражданам

21:57 06.03.2020 (обновлено: 22:01 06.03.2020)
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© РИА Новости / Антон БыстровЛюди в медицинских масках на улице столицы Ирана города Тегеран
Люди в медицинских масках на улице столицы Ирана города Тегеран
© РИА Новости / Антон Быстров
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Правительство РФ в целях защиты здоровья населения от коронавируса поручило МВД РФ и МИД РФ приостановить прием документов на оформление и выдачу приглашений и виз иностранным гражданам, прибывающим из Ирана, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
"МВД России и его территориальным органам временно приостановить прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд в РФ с частной целью, в целях обучения и осуществления трудовой деятельности иностранным гражданам и лицам без гражданства, находящимся либо проживающим на территории Ирана, а также разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу указанным гражданам", - говорится в документе.
Также кабмин поручил МИДу временно приостановить прием документов, оформление виз иностранным гражданам, находящимся или проживающим в Иране. Кроме того, ведомство должно уведомить Иран о предусмотренных мерах, подчеркнув, что они обоснованы особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер.
На данный момент с 19 февраля, когда власти Ирана впервые сообщили о коронавирусе, в стране зафиксировано 4747 случаев заражения, из них – 124 со смертельным исходом.
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Власти также постепенно переходят к формату видеоконференций при проведении мероприятий. Кроме того, отменены культурные и спортивные мероприятия, в частности перенесены футбольные игры на более поздний срок.
В Иране также ограничено передвижение лиц, у которых есть подозрение на коронавирус. В случае распознавания признаков этого заболевания, человек помещается в карантин на 14 дней в том городе, куда он приехал. Ограничения действуют и на отправление религиозных обрядов: пятничная молитва была отменена, регламентировано посещение шиитских святынь.
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