Число заразившихся COVID-19 во Франции превысило отметку в 600 человек

ПАРИЖ, 6 мар - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом во Франции составляет 613 человек, заявил в пятницу глава Генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон.
"На 15.00 (17.00 мск) сегодняшнего дня у нас было 613 подтверждённых случаев заболевания, что на 190 больше, чем вчера", - сказал он.
В реанимации в тяжелом состоянии в настоящее время находятся 39 человек.
По словам главы ведомства, болезнь коснулась жителей всех регионов французской метрополии, а также она выявлена в 3 заморских территориях Франции - Гваделупе, Французской Гвиане и Мартинике.
Ранее в пятницу сообщалось, что число заразившихся во Франции составляет 577 человек, девять человек - восемь мужчин и одна женщина - скончались. Умершими от вируса являлись преимущественно люди в возрасте старше 70 лет, их смерть наступила в результате сопутствующих заболеваний.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80,5 тысячи человек, скончались 3042, излечились более 53,7 тысячи. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 267 человек.