Число заразившихся COVID-19 во Франции превысило отметку в 600 человек

Туристы у здания Лувра, закрытого для посещения в связи с ситуацией с коронавирусом во Франции

ПАРИЖ, 6 мар - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом во Число заразившихся коронавирусом во Франции составляет 613 человек, заявил в пятницу глава Генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон

"На 15.00 (17.00 мск) сегодняшнего дня у нас было 613 подтверждённых случаев заболевания, что на 190 больше, чем вчера", - сказал он.

В реанимации в тяжелом состоянии в настоящее время находятся 39 человек.

Французской Гвиане и Мартинике. По словам главы ведомства, болезнь коснулась жителей всех регионов французской метрополии, а также она выявлена в 3 заморских территориях Франции - Гваделупе

Ранее в пятницу сообщалось, что число заразившихся во Франции составляет 577 человек, девять человек - восемь мужчин и одна женщина - скончались. Умершими от вируса являлись преимущественно люди в возрасте старше 70 лет, их смерть наступила в результате сопутствующих заболеваний.