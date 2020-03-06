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Число заразившихся COVID-19 во Франции превысило отметку в 600 человек
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РИА Новости

Число заразившихся COVID-19 во Франции превысило отметку в 600 человек

21:49 06.03.2020 (обновлено: 22:12 06.03.2020)
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© REUTERS / Benoit TessierТуристы у здания Лувра, закрытого для посещения в связи с ситуацией с коронавирусом во Франции
Туристы у здания Лувра, закрытого для посещения в связи с ситуацией с коронавирусом во Франции
© REUTERS / Benoit Tessier
ПАРИЖ, 6 мар - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом во Франции составляет 613 человек, заявил в пятницу глава Генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон.
"На 15.00 (17.00 мск) сегодняшнего дня у нас было 613 подтверждённых случаев заболевания, что на 190 больше, чем вчера", - сказал он.
В реанимации в тяжелом состоянии в настоящее время находятся 39 человек.
По словам главы ведомства, болезнь коснулась жителей всех регионов французской метрополии, а также она выявлена в 3 заморских территориях Франции - Гваделупе, Французской Гвиане и Мартинике.
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Ранее в пятницу сообщалось, что число заразившихся во Франции составляет 577 человек, девять человек - восемь мужчин и одна женщина - скончались. Умершими от вируса являлись преимущественно люди в возрасте старше 70 лет, их смерть наступила в результате сопутствующих заболеваний.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80,5 тысячи человек, скончались 3042, излечились более 53,7 тысячи. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 267 человек.
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Жером СаломонХубэйВОЗУханьКоронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыФранцияВ мире
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