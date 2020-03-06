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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-06T22:06+0300
https://ria.ru/20200306/1568271662.html
Прекращение огня в Идлибе в целом соблюдается, заявил Небензя
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564500443_0:131:2774:1691_1036x0_80_0_0_5d5188bb0f403b2026a11e238f01ac95.jpg
РИА Новости

Прекращение огня в Идлибе в целом соблюдается, заявил Небензя

21:43 06.03.2020 (обновлено: 22:06 06.03.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ООН, 6 мар - РИА Новости. Прекращение огня в Идлибской зоне деэскалации после договоренностей РФ и Турции в целом соблюдается, есть лишь единичные столкновения, заявил журналистам постпред России при ООН Василий Небензя.
В пятницу Россия рассказала на заседании СБ ООН о российско-турецких договоренностях по Сирии.
"В целом прекращение огня сохраняется. Да, есть единичные столкновения, но мы надеемся погасить их быстро", - сказал Небензя.
Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана по поводу обострения в сирийской провинции Идлиб прошли в четверг в Москве. По итогам встречи был принят совместный документ. Стороны подтвердили приверженность "астанинскому формату" и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи. Кроме того, стороны договорились о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлёв в пятницу сообщил, что после установления режима прекращения огня боевики шесть раз обстреляли населенные пункты на территории Идлибской зоны.
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Обострение ситуации в ИдлибеВойна в СирииИдлиб (мухафаза)Василий НебензяООНВ мире
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