Прекращение огня в Идлибе в целом соблюдается, заявил Небензя

ООН, 6 мар - РИА Новости. Прекращение огня в Идлибской зоне деэскалации после договоренностей РФ и Турции в целом соблюдается, есть лишь единичные столкновения, заявил журналистам постпред России при ООН Василий Небензя.
В пятницу Россия рассказала на заседании СБ ООН о российско-турецких договоренностях по Сирии.
"В целом прекращение огня сохраняется. Да, есть единичные столкновения, но мы надеемся погасить их быстро", - сказал Небензя.
Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана по поводу обострения в сирийской провинции Идлиб прошли в четверг в Москве. По итогам встречи был принят совместный документ. Стороны подтвердили приверженность "астанинскому формату" и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи. Кроме того, стороны договорились о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлёв в пятницу сообщил, что после установления режима прекращения огня боевики шесть раз обстреляли населенные пункты на территории Идлибской зоны.