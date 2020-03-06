Прекращение огня в Идлибе в целом соблюдается, заявил Небензя

"В целом прекращение огня сохраняется. Да, есть единичные столкновения, но мы надеемся погасить их быстро", - сказал Небензя.

Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана по поводу обострения в сирийской провинции Идлиб прошли в четверг в Москве. По итогам встречи был принят совместный документ. Стороны подтвердили приверженность "астанинскому формату" и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи. Кроме того, стороны договорились о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.