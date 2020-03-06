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Главу Росавиации назначили первым замминистра транспорта
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РИА Новости

Главу Росавиации назначили первым замминистра транспорта

21:49 06.03.2020 (обновлено: 22:04 06.03.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРуководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько
Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Александра Нерадько первым заместителем министра транспорта Российской Федерации – руководителем Федерального агентства воздушного транспорта, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
"Назначить Нерадько Александра Васильевича первым заместителем Министра транспорта Российской Федерации – руководителем Федерального агентства воздушного транспорта, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.
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Нерадько занимает должность главы Росавиации с 2009 года.
Одновременно с этим кабмин опубликовал постановление, объединяющее должность первого заместителя министра транспорта с должностью руководителя Росавиации.
"Пункт 7 постановления правительства Российской Федерации от 11 июня 2004 г. № 274 "Вопросы министерства транспорта Российской Федерации"... после слов "одного первого заместителя министра" дополнить словами "одного первого заместителя министра - руководителя Федерального агентства воздушного транспорта", - говорится в документе на сайте правительства.
Денис Тихонов
Вчера, 20:54
Назначен глава проектного офиса правительства России
200004
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РоссияМихаил МишустинМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)Правительство РФАлександр НерадькоПолитика
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