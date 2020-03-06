Главу Росавиации назначили первым замминистра транспорта

"Назначить Нерадько Александра Васильевича первым заместителем Министра транспорта Российской Федерации – руководителем Федерального агентства воздушного транспорта, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.

Одновременно с этим кабмин опубликовал постановление, объединяющее должность первого заместителя министра транспорта с должностью руководителя Росавиации.

"Пункт 7 постановления правительства Российской Федерации от 11 июня 2004 г. № 274 "Вопросы министерства транспорта Российской Федерации"... после слов "одного первого заместителя министра" дополнить словами "одного первого заместителя министра - руководителя Федерального агентства воздушного транспорта", - говорится в документе на сайте правительства.