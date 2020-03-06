В подмосковных Химках загорелось здание школы бокса

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Трехэтажное здание школы бокса загорелось на площади порядка 1,5 тысячи квадратных метров в подмосковных Химках, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
"На улице Репина происходит открытое горение в трехэтажном здании школы бокса на площади 1,5 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на момент пожара людей в здании не было. Борьбу с огнем ведут 38 человек и 11 единиц техники.
Согласно официальному сайту, боксерский клуб "Химки" находится по адресу улица Репина 6.