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В подмосковных Химках загорелось здание школы бокса
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РИА Новости

В подмосковных Химках загорелось здание школы бокса

21:37 06.03.2020 (обновлено: 23:02 06.03.2020)
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© фото МЧС РоссииКрупный пожар в здании школы бокса в Химках
Крупный пожар в здании школы бокса в Химках
© фото МЧС России
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Трехэтажное здание школы бокса загорелось на площади порядка 1,5 тысячи квадратных метров в подмосковных Химках, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
"На улице Репина происходит открытое горение в трехэтажном здании школы бокса на площади 1,5 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на момент пожара людей в здании не было. Борьбу с огнем ведут 38 человек и 11 единиц техники.
Согласно официальному сайту, боксерский клуб "Химки" находится по адресу улица Репина 6.
Сотрудник пожарной части
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ХимкиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Московская область (Подмосковье)Происшествия
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