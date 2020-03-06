Прибывающих из Ирана иностранцев не будут пускать в Россию

Люди в медицинских масках на улице столицы Ирана города Тегеран

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Правительство Правительство России решило временно приостановить пропуск через границу иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих из Ирана для обучения, работы или туризма, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Этот шаг связан с распространением нового коронавируса в мире.

Согласно распоряжению, опубликованному на сайте российского правительства, граница будет закрыта с 7 марта.

Кроме того, МВД поручено приостановить прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд в Россию для прибывающих из Ирана иностранцев. Для них также будет ограничено оформление и выдача разрешений на работу и привлечение иностранных работников.

Правительство поручило министерству иностранных дел временно приостановить прием документов на визу и оформление виз для лиц, находящихся или проживающих в Иране. Ограничение коснется иностранцев.

Кроме того, дипломатическое ведомство должно будет уведомить Тегеран о введенных мерах и объяснить, что они обоснованы особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер.

Вспышка коронавируса в Иране

С 19 февраля, когда иранские власти сообщили о первом случае коронавируса в стране, заразились 4747 человек, из них 124 пациента скончались.

Власти Ирана отменили занятия в учебных заведениях вплоть до "нового года" (Ноуруза). В Иране он начинается 20 марта, после чего наступают новогодние каникулы. По-прежнему действуют рекомендации оставаться дома и воздержаться от необязательных поездок — ближе к Ноурузу и во время него, как правило, увеличивается число междугородних путешествий.

Власти также постепенно переходят к формату видеоконференций при проведении встреч. Кроме того, отменены культурные и спортивные мероприятия.

В Иране также ограничено передвижение лиц, у которых есть подозрение на коронавирус. В случае распознавания признаков этого заболевания, человек помещается в карантин на 14 дней в том городе, куда он приехал. Ограничения действуют и на отправление религиозных обрядов: пятничную молитву отменили, а на посещение шиитских святынь ввели регламент.

По данным ВОЗ, общее количество заболевших коронавирусом в мире превысило сто тысяч человек.