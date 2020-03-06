Прибывающих из Ирана иностранцев не будут пускать в Россию

Этот шаг связан с распространением нового коронавируса в мире.
Согласно распоряжению, опубликованному на сайте российского правительства, граница будет закрыта с 7 марта.
Кроме того, МВД поручено приостановить прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд в Россию для прибывающих из Ирана иностранцев. Для них также будет ограничено оформление и выдача разрешений на работу и привлечение иностранных работников.
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Правительство поручило министерству иностранных дел временно приостановить прием документов на визу и оформление виз для лиц, находящихся или проживающих в Иране. Ограничение коснется иностранцев.
Кроме того, дипломатическое ведомство должно будет уведомить Тегеран о введенных мерах и объяснить, что они обоснованы особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер.
Вспышка коронавируса в Иране
С 19 февраля, когда иранские власти сообщили о первом случае коронавируса в стране, заразились 4747 человек, из них 124 пациента скончались.
Власти Ирана отменили занятия в учебных заведениях вплоть до "нового года" (Ноуруза). В Иране он начинается 20 марта, после чего наступают новогодние каникулы. По-прежнему действуют рекомендации оставаться дома и воздержаться от необязательных поездок — ближе к Ноурузу и во время него, как правило, увеличивается число междугородних путешествий.
Власти также постепенно переходят к формату видеоконференций при проведении встреч. Кроме того, отменены культурные и спортивные мероприятия.
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В Иране также ограничено передвижение лиц, у которых есть подозрение на коронавирус. В случае распознавания признаков этого заболевания, человек помещается в карантин на 14 дней в том городе, куда он приехал. Ограничения действуют и на отправление религиозных обрядов: пятничную молитву отменили, а на посещение шиитских святынь ввели регламент.
По данным ВОЗ, общее количество заболевших коронавирусом в мире превысило сто тысяч человек.
Число зараженных в Китае — более 80,5 тысячи, в Южной Корее — 6,2 тысячи, в Германии и Франции более 400 случаев заболевания в каждой стране.