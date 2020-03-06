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СМИ: число зараженных коронавирусом в мире превысило сто тысяч человек
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РИА Новости

СМИ: число зараженных коронавирусом в мире превысило сто тысяч человек

21:25 06.03.2020 (обновлено: 21:38 06.03.2020)
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© REUTERS / Kim Kyung-HoonЮжнокорейские военные в защитном снаряжении дезинфицируют город Дэгу
Южнокорейские военные в защитном снаряжении дезинфицируют город Дэгу
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 100 тысяч человек, более половины (свыше 55 тысяч) из них выздоровели, сообщает газета South China Morning Post.
По данным издания, в мире зарегистрирован уже 100 701 случай заражения. Более половины из них выздоровели - 55 191 человек. Не менее 3 454 человек скончались из-за болезни, сообщает газета.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80,5 тысячи человек, скончались 3042, излечились более 53,7 тысячи. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 267 человек.
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Скорость распространения нового коронавируса
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