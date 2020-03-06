СМИ: число зараженных коронавирусом в мире превысило сто тысяч человек

По данным издания, в мире зарегистрирован уже 100 701 случай заражения. Более половины из них выздоровели - 55 191 человек. Не менее 3 454 человек скончались из-за болезни, сообщает газета.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80,5 тысячи человек, скончались 3042, излечились более 53,7 тысячи. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 267 человек.