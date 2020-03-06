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Во Франции из больниц украли более одиннадцати тысяч медицинских масок
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РИА Новости

Во Франции из больниц украли более одиннадцати тысяч медицинских масок

21:22 06.03.2020 (обновлено: 21:25 06.03.2020)
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© REUTERS / Stephane MaheПроизводство медицинских масок в Сен-Бартелеми-д'Анжу во Франции
Производство медицинских масок в Сен-Бартелеми-д'Анжу во Франции
© REUTERS / Stephane Mahe
ПАРИЖ, 6 мар - РИА Новости. Более 11 тысяч медицинских масок и 1,4 тысячи флаконов спиртового антисептика украдены в больницах Франции с начала распространения коронавируса, сообщает в пятницу газета Figaro.
Наибольшим "спросом" пользуются хирургические маски и маски типа FFP2, зарекомендовавшие себя высоким уровнем фильтрации.
Так, в больнице Bichat "в выходные и понедельник" не досчитались 2 тысяч хирургических масок, ещё более 2 тысяч масок украдены в марсельской больнице Hopital de la Conception.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что все запасы масок в стране будут реквизированы, их раздадут медработникам или жителям страны, которых коснулось новое заболевание. Теперь приобрести маски в аптеке можно только при наличии выписанного врачом рецепта.
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