Во Франции из больниц украли более одиннадцати тысяч медицинских масок

Наибольшим "спросом" пользуются хирургические маски и маски типа FFP2, зарекомендовавшие себя высоким уровнем фильтрации.
Так, в больнице Bichat "в выходные и понедельник" не досчитались 2 тысяч хирургических масок, ещё более 2 тысяч масок украдены в марсельской больнице Hopital de la Conception.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что все запасы масок в стране будут реквизированы, их раздадут медработникам или жителям страны, которых коснулось новое заболевание. Теперь приобрести маски в аптеке можно только при наличии выписанного врачом рецепта.
По последним данным, число заболевших коронавирусом во Франции составляет 577 человек. Девять человек скончались.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80,5 тысячи человек, скончались 3042, излечились более 53,7 тысячи. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 267 человек.
1 марта, 08:00Чума XXI века: что если мы не умрем