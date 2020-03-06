МИД России осудил мероприятия в память о "лесных братьях" в Латвии

"Все перевернется с ног на голову". Что ждет страну, чтящую легионеров СС Главу Минобороны Латвии призвали уйти в отставку из-за его слов о том, что легионеры СС – гордость страны. По мере приближения 75-летия победы над фашизмом в странах Прибалтики будет нагнетаться антироссийская истерия, такое мнение в эфире радио Sputnik высказал политолог Евгений Бень.