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МИД России осудил мероприятия в память о "лесных братьях" в Латвии
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РИА Новости

МИД России осудил мероприятия в память о "лесных братьях" в Латвии

21:19 06.03.2020
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© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России
© РИА Новости
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Российский МИД осуждает прошедшее 2 марта мероприятие в память о "лесных братьях", в которых приняли участие представители руководства Латвии.
"Второго марта в Вилякском крае Латвии состоялось очередное сборище сочувствующих "лесным братьям" – участникам бандподполья, погибшим при зачистке этой местности советскими органами госбезопасности в 1945 году. Расцениваем данную сходку и присутствие на ней вице-премьера, министра юстиции и экс-президента Латвии как своего рода репетицию ежегодного шествия в Риге 16 марта ветеранов латышского легиона "Ваффен-СС"", - говорится в комментарии МИД.
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"Решительно осуждаем подобные попытки переписать историю и представить "героями", по сути, примитивных убийц и насильников", - отмечает ведомство.
"Лесные братья" - националистические вооруженные группировки, которые действовали на территории Литвы в 1940-1950-х годах. Во время Второй мировой войны многие из них выступали на стороне нацистской Германии. Они участвовали в уничтожении еврейской общины в республике и были причастны к убийству мирного населения и советских партийных работников. Литовские власти официально считают их "партизанами" и отрицают их преступления, несмотря на свидетельства очевидцев и наличие исторических документов.
В 2015 году в латвийском городе Иле состоялось открытие памятника латышским "лесным братьям", которые стали виновными в гибели, по разным данным, от 1,5 до 3 тысяч человек, включая мирное население.
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Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЛатвияРигаВ мире
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