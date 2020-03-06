Трамп считает Байдена еще более "левым", чем социалиста Сандерса

ВАШИНГТОН, 6 мар – РИА Новости. Президент США республиканец Дональд Трамп считает демократа Джо Байдена еще более "левым", чем сенатора-социалиста Берни Сандерса.
Байден и Сандерс сейчас являются главными претендентами на выдвижение в качестве кандидата от Демократической партии для участия во всеобщих выборах президента США, на которых демократам будет противостоять Трамп. Обвинения в "левых" взглядах со стороны президента прозвучали после того, как Байден захватил лидерство в общем зачете на праймериз демократов.
"Он (Байден) – "левый" и вокруг него полно "левых" людей, так что во многом он хуже, чем Берни… Он не будет ничем руководить. Если он попадет (в Белый дом), они будут руководить правительством (США). У них там люди еще более "левые", чем у Берни", - заявил Трамп в пятницу журналистам.
По его словам, доказательством крайне левых взглядов команды Байдена служит привлечение в нее политика Бето О"Рурка из Техаса, который хотел "избавиться от оружия", то есть ужесточить его оборот, против чего категорически выступают республиканцы.
25 февраля, 06:10Трамп назвал аферой сообщения о российской помощи Сандерсу
Кроме того, указал президент, Байден "не скрывает, что хочет повысить налоги еще больше, чем Берни".
Ранее Трамп неоднократно выражал свое резко отрицательное отношение к идеям социализма, которым симпатизирует Сандерс. Борьба с такими идеями стала одной из главных тем предвыборной кампании действующего президента.
Однако при этом Трамп критиковал руководство Демпартии США, которое, по его мнению, пытается не допустить выдвижения Сандерса единым кандидатом и помогает Байдену. Последний считается общепризнанным центристом среди демократов.
Единый кандидат от Демократической партии будет избран в июле, а всеобщие выборы пройдут 3 ноября.
21 ноября 2019, 06:13Байден заявил, что не будет преследовать Трампа в случае победы на выборах