Число зараженных коронавирусом в Германии выросло до 639 человек

БЕРЛИН, 6 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Германии выросло до 639, сообщает в четверг институт Роберта Коха, который ведет статистику заболеваемости по стране.
Ранее в пятницу институт сообщал о 534 подтвержденных случаях.
Больше всего заболевших в стране в крупнейшей земле Северный Рейн - Вестфалия (329), далее следуют Бавария (117) и Баден-Вюртемберг (96), следом - Берлин (19), Нижняя Саксония (18), Гессен (16).
Инфицирование подтверждено в Гамбурге (11), Рейнланд-Пфальце (10), Шлезвиг-Гольштейне (7), Мекленбурге-Передней Померании (5), Бремене (4), Бранденбурге, Саар, Саксонии (по два) и Тюрингии (один). Вирус зафиксирован во всех федеральных землях ФРГ, кроме Саксонии-Анхальт.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80,5 тысячи человек, скончались 3042, излечились более 53,7 тысячи. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 267 человек.
1 марта, 08:00Чума XXI века: что если мы не умрем