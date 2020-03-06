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Число зараженных коронавирусом в Германии выросло до 639 человек
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РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Германии выросло до 639 человек

20:59 06.03.2020 (обновлено: 21:04 06.03.2020)
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© AP Photo / Martin MeissnerСкорая помощь у здания университетской больницы Дюссельдорфа
Скорая помощь у здания университетской больницы Дюссельдорфа
© AP Photo / Martin Meissner
БЕРЛИН, 6 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Германии выросло до 639, сообщает в четверг институт Роберта Коха, который ведет статистику заболеваемости по стране.
Ранее в пятницу институт сообщал о 534 подтвержденных случаях.
Больше всего заболевших в стране в крупнейшей земле Северный Рейн - Вестфалия (329), далее следуют Бавария (117) и Баден-Вюртемберг (96), следом - Берлин (19), Нижняя Саксония (18), Гессен (16).
Инфицирование подтверждено в Гамбурге (11), Рейнланд-Пфальце (10), Шлезвиг-Гольштейне (7), Мекленбурге-Передней Померании (5), Бремене (4), Бранденбурге, Саар, Саксонии (по два) и Тюрингии (один). Вирус зафиксирован во всех федеральных землях ФРГ, кроме Саксонии-Анхальт.
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