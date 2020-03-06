Кудрин допустил господдержку промышленности из-за коронавируса

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Ситуация с распространение коронавируса ставит в сложное положение целый ряд отраслей и власти РФ могли бы их поддержать за счет стимулирующих мер, считает глава Счетной палаты Ситуация с распространение коронавируса ставит в сложное положение целый ряд отраслей и власти РФ могли бы их поддержать за счет стимулирующих мер, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин

Он отметил, что в первую очередь государство должно предпринимать шаги по нераспространению вируса.

"Я помню кризис 2008 года, он был, конечно, с другими причинам связан, но тогда целый ряд отраслей потребовали поддержки на этот сложный период, потому что объем услуг, закупок или продаж в каких-то отраслях упал в два раза. Конечно, это ставит в сложное положение многие предприятия соответствующих отраслей. Я думаю, такого рода дополнительные меры поддержки - они могли бы быть", - сказал Кудрин журналистам.

По его словам, речь не идет о прямых компенсациях. "В данном случае (подразумевается - ред.) возможность продолжить работу, то есть выполнять заказ, но, возможно, этот заказ будет сгенерирован государством, и это не чистая компенсация, это выполнение заказа, но для других может быть отраслей и нужд государства. Такое возможно, такие стимулирующие меры, фискальный стимул может быть стоить увеличить", - полагает Кудрин.