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Кудрин допустил господдержку промышленности из-за коронавируса
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РИА Новости

Кудрин допустил господдержку промышленности из-за коронавируса

20:57 06.03.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Ситуация с распространение коронавируса ставит в сложное положение целый ряд отраслей и власти РФ могли бы их поддержать за счет стимулирующих мер, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Он отметил, что в первую очередь государство должно предпринимать шаги по нераспространению вируса.
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"Я помню кризис 2008 года, он был, конечно, с другими причинам связан, но тогда целый ряд отраслей потребовали поддержки на этот сложный период, потому что объем услуг, закупок или продаж в каких-то отраслях упал в два раза. Конечно, это ставит в сложное положение многие предприятия соответствующих отраслей. Я думаю, такого рода дополнительные меры поддержки - они могли бы быть", - сказал Кудрин журналистам.
По его словам, речь не идет о прямых компенсациях. "В данном случае (подразумевается - ред.) возможность продолжить работу, то есть выполнять заказ, но, возможно, этот заказ будет сгенерирован государством, и это не чистая компенсация, это выполнение заказа, но для других может быть отраслей и нужд государства. Такое возможно, такие стимулирующие меры, фискальный стимул может быть стоить увеличить", - полагает Кудрин.
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Он также обратил внимание на то, что на поддержание спроса в России окажет влияние пакет социальных доплат, с инициативой о которых президент выступил в послании Федеральному собранию. "В этом смысле, это скорее, будет работать на улучшение конъюнктуры", - уверен он.
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Коронавирус COVID-19РоссияРаспространение нового коронавирусаКоронавирусыАлексей КудринЭкономика
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