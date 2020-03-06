"Роскосмос" ограничил выезд сотрудников за рубеж из-за коронавируса

"В госкорпорации руководствовались постановлением Главного государственного санитарного врача от 2 марта "О дополнительных мерах по снижению риска завоза и распространения новой коронавирусной инфекции", - сказал Устименко.

Сотрудники Роскосмоса и его предприятий работают на космодроме Байконур в Казахстане, на космодроме Куру в Южной Америке. Представительство Роскосмоса работает в Китае, а также в Хьюстоне в США. Помимо того, осуществляются регулярные встречи с коллегами из Индии и стран Ближнего Востока.