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"Роскосмос" ограничил выезд сотрудников за рубеж из-за коронавируса
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РИА Новости

"Роскосмос" ограничил выезд сотрудников за рубеж из-за коронавируса

20:54 06.03.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСтенд с логотипом Федерального космического агентства "Роскосмос"
Стенд с логотипом Федерального космического агентства Роскосмос
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. "Роскосмос" со следующей недели введет ограничения на поездки сотрудников за рубеж из-за распространения коронавируса, рассказал РИА Новости пресс-секретарь госкорпорации Владимир Устименко.
Ранее в пятницу о том, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин подписал соответствующий приказ, ограничивающий выезд сотрудников отрасли за рубеж с 10 марта, сообщила газета "Ведомости". В случае осуществления таких поездок по итогам поездки вводится карантин на срок до 14 дней.
"В госкорпорации руководствовались постановлением Главного государственного санитарного врача от 2 марта "О дополнительных мерах по снижению риска завоза и распространения новой коронавирусной инфекции", - сказал Устименко.
Сотрудники Роскосмоса и его предприятий работают на космодроме Байконур в Казахстане, на космодроме Куру в Южной Америке. Представительство Роскосмоса работает в Китае, а также в Хьюстоне в США. Помимо того, осуществляются регулярные встречи с коллегами из Индии и стран Ближнего Востока.
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8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
600002
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Коронавирус COVID-19РоссияРаспространение нового коронавирусаВладимир УстименкоРоскосмосДмитрий Рогозин
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