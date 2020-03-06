"Роскосмос" ограничил выезд сотрудников за рубеж из-за коронавируса

МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. "Роскосмос" со следующей недели введет ограничения на поездки сотрудников за рубеж из-за распространения коронавируса, рассказал РИА Новости пресс-секретарь госкорпорации Владимир Устименко.
Ранее в пятницу о том, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин подписал соответствующий приказ, ограничивающий выезд сотрудников отрасли за рубеж с 10 марта, сообщила газета "Ведомости". В случае осуществления таких поездок по итогам поездки вводится карантин на срок до 14 дней.
"В госкорпорации руководствовались постановлением Главного государственного санитарного врача от 2 марта "О дополнительных мерах по снижению риска завоза и распространения новой коронавирусной инфекции", - сказал Устименко.
Сотрудники Роскосмоса и его предприятий работают на космодроме Байконур в Казахстане, на космодроме Куру в Южной Америке. Представительство Роскосмоса работает в Китае, а также в Хьюстоне в США. Помимо того, осуществляются регулярные встречи с коллегами из Индии и стран Ближнего Востока.
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