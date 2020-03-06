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Назначен глава проектного офиса правительства России
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РИА Новости

Назначен глава проектного офиса правительства России

20:54 06.03.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДенис Тихонов
Денис Тихонов
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Экс-министр Москвы, бывший руководитель столичного департамента экономической политики и развития города Денис Тихонов возглавит проектный офис правительства России, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента.
Ранее мэр Москвы подписал указ об освобождении с должности Тихонова в связи с переходом на другую работу.
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"Тихонов станет директором Департамента организации проектной деятельности Правительства РФ, руководителем проектного офиса Правительства РФ", - сообщили в пресс-службе.
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РоссияПравительство РФМоскваПолитика
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