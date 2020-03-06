Путин провел телефонный разговор с Асадом

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и президентом Сирии Башаром Асадом, сообщили в пресс-службе Кремля.
Отмечается, что российский лидер проинформировал своего коллегу о договоренностях, достигнутых накануне на переговорах с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Москве по ситуации в Идлибе. Путин отметил, что их реализация позволит стабилизировать обстановку в регионе.
Путин и Эрдоган накануне по итогам переговоров согласовали совместный документ по ситуации в Идлибе. В нем стороны подтвердили приверженность "астанинскому формату", объявили о введении режима прекращения огня с полуночи 6 марта, а также о начале совместного патрулирования важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.
Обстановка в Идлибе
Ситуация в Идлибской зоне деэскалации начала ухудшаться 27 февраля, когда террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийской армии, а та открыла ответный огонь.
По данным российского Минобороны, вместе с боевиками под обстрел попали турецкие военные, которые не должны были находиться в этом районе. В результате погибли 36 турецких военнослужащих, еще более 30 получили ранения.
В России одной из главных причин деградации ситуации в Идлибе назвали невыполнение Анкарой российско-турецкого меморандума от 17 сентября 2018 года. Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, Турция не смогла выполнить свои ключевые обязательства, в частности не отмежевала вооруженную оппозицию, готовую к диалогу с правительством, от террористов.
*Террористическая группировка, запрещенная в России.
28 февраля, 19:44Обострение ситуации в ИдлибеВоенная обстановка в Идлибе