Путин провел телефонный разговор с Асадом

Президент России Владимир Путин и президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад во время встречи. Архивное фото

Президент России Владимир Путин и президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад во время встречи

Отмечается, что российский лидер проинформировал своего коллегу о договоренностях, достигнутых накануне на переговорах с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Москве по ситуации в Идлибе. Путин отметил, что их реализация позволит стабилизировать обстановку в регионе.

Асад высоко оценил итоги саммита лидеров России и Турции и выразил признательность Путину за поддержку в борьбе с терроризмом и за усилия в обеспечении суверенитета и территориальной целостности Сирии

Путин и Эрдоган накануне по итогам переговоров согласовали совместный документ по ситуации в Идлибе. В нем стороны подтвердили приверженность "астанинскому формату", объявили о введении режима прекращения огня с полуночи 6 марта, а также о начале совместного патрулирования важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.

Обстановка в Идлибе

Ситуация в Идлибской зоне деэскалации начала ухудшаться 27 февраля, когда террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийской армии, а та открыла ответный огонь.

По данным российского Минобороны, вместе с боевиками под обстрел попали турецкие военные, которые не должны были находиться в этом районе. В результате погибли 36 турецких военнослужащих, еще более 30 получили ранения.

В России одной из главных причин деградации ситуации в Идлибе назвали невыполнение Анкарой российско-турецкого меморандума от 17 сентября 2018 года. Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, Турция не смогла выполнить свои ключевые обязательства, в частности не отмежевала вооруженную оппозицию, готовую к диалогу с правительством, от террористов.