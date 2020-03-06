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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-06T22:06+0300
https://ria.ru/20200306/1568270225.html
Путин провел телефонный разговор с Асадом
https://cdn24.img.ria.ru/images/152081/62/1520816252_0:218:2868:1831_1036x0_80_0_0_bb0cb8ceb0c13b27f0dec39a4bfccec4.jpg
РИА Новости

Путин провел телефонный разговор с Асадом

20:46 06.03.2020 (обновлено: 22:06 06.03.2020)
7104
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад во время встречи
Президент России Владимир Путин и президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад во время встречи
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин и президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и президентом Сирии Башаром Асадом, сообщили в пресс-службе Кремля.
Отмечается, что российский лидер проинформировал своего коллегу о договоренностях, достигнутых накануне на переговорах с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Москве по ситуации в Идлибе. Путин отметил, что их реализация позволит стабилизировать обстановку в регионе.
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Асад высоко оценил итоги саммита лидеров России и Турции и выразил признательность Путину за поддержку в борьбе с терроризмом и за усилия в обеспечении суверенитета и территориальной целостности Сирии.
Путин и Эрдоган накануне по итогам переговоров согласовали совместный документ по ситуации в Идлибе. В нем стороны подтвердили приверженность "астанинскому формату", объявили о введении режима прекращения огня с полуночи 6 марта, а также о начале совместного патрулирования важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.

Обстановка в Идлибе

Ситуация в Идлибской зоне деэскалации начала ухудшаться 27 февраля, когда террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийской армии, а та открыла ответный огонь.
По данным российского Минобороны, вместе с боевиками под обстрел попали турецкие военные, которые не должны были находиться в этом районе. В результате погибли 36 турецких военнослужащих, еще более 30 получили ранения.
В России одной из главных причин деградации ситуации в Идлибе назвали невыполнение Анкарой российско-турецкого меморандума от 17 сентября 2018 года. Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, Турция не смогла выполнить свои ключевые обязательства, в частности не отмежевала вооруженную оппозицию, готовую к диалогу с правительством, от террористов.
*Террористическая группировка, запрещенная в России.
Военная обстановка в Идлибе
28 февраля, 19:44Обострение ситуации в Идлибе
Военная обстановка в Идлибе
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Обострение ситуации в ИдлибеРоссияВойна в СирииБашар АсадВладимир ПутинСирияВ мире
Популярные комментарии
Со слов свидетелей разговора ВВП удобно сидел, Ассад стоят на ципочках и только повторял "Да, Владыка... конечно Владыка..."
6 марта, 20:51
Semen Ivanoff
4300327
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