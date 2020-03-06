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Число подтвержденных случаев коронавируса в Испании достигло 374
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РИА Новости

Число подтвержденных случаев коронавируса в Испании достигло 374

20:35 06.03.2020 (обновлено: 20:39 06.03.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом на территории Испании возросло до 374, сообщается на сайте минздрава страны.
Ранее сообщалось о 345 случаях и пяти летальных исходах.
Согласно данным минздрава, в течение дня было выявлено еще 29 новых случаев заражения COVID-19 в стране.
В свою очередь издание Mundo сообщает, что еще один мужчина, у которого был выявлен коронавирус, скончался в больнице в Мадриде. Таким образом, число жертв коронавируса в Испании возрастает до шести.
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Число случаев заражения коронавирусом растет в Испании с 24 февраля. До этого момента в стране было зафиксировано всего два случая заражения на Канарских и Балеарских островах - речь шла об иностранцах, заразившихся за пределами страны. Оба пациента излечились и были выписаны из больницы.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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