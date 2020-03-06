Новак затруднился назвать дату новой встречи ОПЕК+

ВЕНА, 6 мар - РИА Новости. Дату новой встречи ОПЕК+ пока назвать нельзя, нужно понять развитие ситуации с коронавирусом, посмотреть на поведение других стран, сообщил РИА Новости глава Минэнерго РФ Александр Новак.
На вопрос о проведении новой встречи стран ОПЕК+, Новак ответил: "Мы сейчас не скажем, это нужно будет отдельно созваниваться, договариваться. Нужно понимать как будет сейчас ситуация развиваться с коронавирусом, с мировыми показателями, с потреблением, со спросом. Будем смотреть как другие страны будут вести себя на рынке с точки зрения добычи и потребления".