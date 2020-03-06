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Генсек ОПЕК уверен, что Россия вернется в "Ноев ковчег"
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РИА Новости

Генсек ОПЕК уверен, что Россия вернется в "Ноев ковчег"

20:24 06.03.2020 (обновлено: 20:30 06.03.2020)
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© РИА Новости / Александр ТкачевГенсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо
Генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо
© РИА Новости / Александр Ткачев
ВЕНА, 6 мар - РИА Новости. ОПЕК уверена в возвращении России в своеобразный "Ноев ковчег" крупных нефтедобытчиков, поскольку страна хочет продолжать сотрудничество, заявил журналистам генсек организации Мохаммед Баркиндо.
"У нас были обсуждения с (министром энергетики РФ - ред.) Александром Новаком и его командой, Россия привержена декларации о сотрудничестве (ОПЕК+ - ред.)... Они хотят продолжать, но есть некоторые вопросы, над которыми они работают совместно с их компаниями... Мы остаемся уверены, что они вернутся обратно в "Ноев ковчег", - сказал он по итогам заседания ОПЕК+, на котором так и не было достигнуто соглашение о дополнительном сокращении добычи нефти, как многими ожидалось.
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РоссияМохаммед БаркиндоОПЕКАлександр НовакЭкономика
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