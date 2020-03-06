Число жертв коронавируса в Италии выросло до 197

РИМ, 6 мар — РИА Новости, Александр Логунов. В Италии с понедельника от коронавируса умерли 49 человек, сообщил на брифинге глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли.
Таким образом, общее количество жертв заболевания в стране достигло 197 человек.
Возраст скончавшихся — от 62 до 95 лет, все они имели проблемы со здоровьем.
Первых жертв коронавируса зафиксировали в столичной области Лацио и на юге в Апулии. Большая часть летальных исходов зафиксирована на севере Ломбардии — 135 случаев.
Общее число случаев заражения за сутки увеличилось почти на 800 — до 4636 человек. Эта цифра включает умерших и поправившихся.
"Выздоровевших за сутки стало больше на 109, теперь их у нас 523", — добавил Боррелли.
По его словам, число проведенных анализов выросло на 4 тысячи — до 36,3 тысячи тестов.
В свою очередь, президент Высшего института здравоохранения Италии Сильвио Брузаферро заявил, что власти не исключают расширения красной "карантинной" зоны на всю территории Ломбардии. Сейчас там в изоляции находятся десять коммун с населением 47 тысяч жителей.
По данным ВОЗ, общее количество заболевших коронавирусом в мире превысило 100 тысяч человек.
Число зараженных в Китае — более 80,5 тысячи, в Южной Корее — 6,2 тысячи, в Иране — 3,5 тысячи, в Германии и Франции более 400 случаев заболевания в каждой стране.
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