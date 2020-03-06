Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-06T20:53+0300
https://ria.ru/20200306/1568269356.html
Число жертв коронавируса в Италии выросло до 197
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568126728_0:228:2237:1486_1036x0_80_0_0_e69df1b5718910e0f49e9f4d2b3f04f7.jpg
РИА Новости

Число жертв коронавируса в Италии выросло до 197

20:14 06.03.2020 (обновлено: 20:53 06.03.2020)
11497
© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкСитуация в Италии в связи с коронавирусом
Ситуация в Италии в связи с коронавирусом
© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
РИМ, 6 мар — РИА Новости, Александр Логунов. В Италии с понедельника от коронавируса умерли 49 человек, сообщил на брифинге глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли.
Таким образом, общее количество жертв заболевания в стране достигло 197 человек.
Возраст скончавшихся — от 62 до 95 лет, все они имели проблемы со здоровьем.
Первых жертв коронавируса зафиксировали в столичной области Лацио и на юге в Апулии. Большая часть летальных исходов зафиксирована на севере Ломбардии — 135 случаев.
Общее число случаев заражения за сутки увеличилось почти на 800 — до 4636 человек. Эта цифра включает умерших и поправившихся.
"Выздоровевших за сутки стало больше на 109, теперь их у нас 523", — добавил Боррелли.
По его словам, число проведенных анализов выросло на 4 тысячи — до 36,3 тысячи тестов.
В свою очередь, президент Высшего института здравоохранения Италии Сильвио Брузаферро заявил, что власти не исключают расширения красной "карантинной" зоны на всю территории Ломбардии. Сейчас там в изоляции находятся десять коммун с населением 47 тысяч жителей.
По данным ВОЗ, общее количество заболевших коронавирусом в мире превысило 100 тысяч человек.
Число зараженных в Китае — более 80,5 тысячи, в Южной Корее — 6,2 тысячи, в Иране — 3,5 тысячи, в Германии и Франции более 400 случаев заболевания в каждой стране.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
52553215
Обсудить 8
Здоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаИталияВ мире
Рекомендуем
Коронавирус 2019-nCoV
Ученые обнаружили изменения в клинических симптомах коронавируса
В микробиологической лаборатории
В Москве выздоровел первый заболевший коронавирусом
Скорая помощь у здания университетской больницы Дюссельдорфа
Число зараженных коронавирусом в Германии выросло до 639 человек
Экспресс-лаборатория
У вернувшейся из Италии жительницы Нижнего Новгорода нашли коронавирус
Туристы у здания Лувра, закрытого для посещения в связи с ситуацией с коронавирусом во Франции
Число заразившихся COVID-19 во Франции превысило отметку в 600 человек
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский пригрозил отказом от переговоров с Россией по Донбассу
Посольство РФ в Литве
Посольство России ответило на задержания соотечественников в Литве
Сотрудники скорой помощи в защитных костюмах на территории больничного комплекса в Коммунарке
В России зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусом
Итальянские солдаты в санитарных масках патрулируют площадь в центре Милана
Число жертв коронавируса в Италии выросло до 148 человек
Олег Тиньков
Олег Тиньков признался, что у него острая форма лейкемии
Машина полиции Финляндии
Вывезшую дочь из Финляндии россиянку обвинили в похищении
Участницы конкурса Краса полиции-2020
Победительницу конкурса "Краса полиции" затравили из-за внешности
Люди в защитных масках идут по улице в центре Тегерана, Иран
Иран зафиксировал рекордный рост числа случаев заражения коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Западные СМИ о встрече Путина и Эрдогана: Россия получила, что хотела
Президент России Владимир Путин и президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад во время встречи
Путин провел телефонный разговор с Асадом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:24Специалисты указали на 60 требующих исправления проблем у Starliner
00:22Власти Коста-Рики сообщили о первом случае заражения коронавирусом
00:20Почти 100 человек умерли от коронавируса за сутки, заявили в ВОЗ
00:17В Химках ликвидировали открытое горение в здании школы бокса
00:17В Сети появились первые отзывы о хорроре "Тихое место 2"
00:15Минобороны открыло на своем сайте раздел о женах военачальников ВОВ
23:56Австрия ввела проверки на границе с Италией для борьбы с коронавирусом
23:51В Чехии за день выявили семь новых случаев заболевания коронавирусом
23:26В Колумбии зафиксировали первый случай COVID-19
23:18В Петербурге усилят меры по профилактике коронавируса
23:15"Аэрофлот" сократит рейсы в Китай, Корею, Вьетнам и Италию
23:08Цена нефти марки WTI обвалилась более чем на 10%
22:59Штаб Трампа подал в суд на CNN за публикации о "российском деле"
22:55Заявление СБ ООН по соглашению России и Турции заблокировали США
22:54Канада выделила $20 миллионов на исследования по коронавирусу
22:39Трампа обвинили в распространении ложных сведений по коронавирусу
22:38Киев не рассматривает возобновление подачи воды в Крым, заявили в МИД
22:34Крупный пожар в здании школы бокса в Подмосковье локализовали
22:30Тринадцать белорусских военнослужащих госпитализировали с отравлением
22:29Вьетнамскому куратору не разрешили участвовать в ярмарке в Лондоне
Лента новостейМолния