Число жертв коронавируса в Италии выросло до 197

Ситуация в Италии в связи с коронавирусом

РИМ, 6 мар — РИА Новости, Александр Логунов. В Италии с понедельника от коронавируса умерли 49 человек, сообщил на брифинге глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли.

Таким образом, общее количество жертв заболевания в стране достигло 197 человек.

Возраст скончавшихся — от 62 до 95 лет, все они имели проблемы со здоровьем.

Первых жертв коронавируса зафиксировали в столичной области Лацио и на юге в Апулии. Большая часть летальных исходов зафиксирована на севере Ломбардии — 135 случаев.

Общее число случаев заражения за сутки увеличилось почти на 800 — до 4636 человек. Эта цифра включает умерших и поправившихся.

"Выздоровевших за сутки стало больше на 109, теперь их у нас 523", — добавил Боррелли.

По его словам, число проведенных анализов выросло на 4 тысячи — до 36,3 тысячи тестов.

В свою очередь, президент Высшего института здравоохранения Италии Сильвио Брузаферро заявил, что власти не исключают расширения красной "карантинной" зоны на всю территории Ломбардии. Сейчас там в изоляции находятся десять коммун с населением 47 тысяч жителей.

По данным ВОЗ, общее количество заболевших коронавирусом в мире превысило 100 тысяч человек.