Гайана выслала трех человек из-за "российского вмешательства" в выборы

По данным газеты, гайанский министр общественной безопасности и кандидат на пост премьера от коалиции партий "Партнерство для национального единства" (APNU) и "Союз ради перемен" (AFC) Хемраж Рамжаттан (Khemraj Ramjattan) заявил, что три человека "российского происхождения" депортированы из страны, также изъято кибер-оборудование, в том числе компьютеры и флеш-накопители. Отмечается, что местонахождение четвертого человека не обнаружено.