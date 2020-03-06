Гайана выслала трех человек из-за "российского вмешательства" в выборы

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Министр общественной безопасности южноамериканской Гайаны Хемраж Рамжаттан заявил о депортации из страны трех людей "российского происхождения" якобы из-за их "вмешательства" в выборы в стране, пишет газета Guyana Chronicle.
Всеобщие выборы прошли в Гайане 2 марта. Россия ранее неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
По данным газеты, гайанский министр общественной безопасности и кандидат на пост премьера от коалиции партий "Партнерство для национального единства" (APNU) и "Союз ради перемен" (AFC) Хемраж Рамжаттан (Khemraj Ramjattan) заявил, что три человека "российского происхождения" депортированы из страны, также изъято кибер-оборудование, в том числе компьютеры и флеш-накопители. Отмечается, что местонахождение четвертого человека не обнаружено.
Согласно заявлению министра, Ассоциация американской торговой палаты в Гайане содействовала четырем людям "российского происхождения" с момента их прибытия в страну 29 февраля этого года. Торговая палата США отвергла подобные предположения, пишет издание.
Рамжаттан также заявил о причастности к "вмешательству" представителей Народной прогрессивной партии Гайаны (НППГ). "Было три человека, которые разговаривали с ведущими членами НППГ в отеле Marriott – один из Ливии (российского происхождения), один из России и один из Америки (российского происхождения), которые прибыли в эту страну, и мы были вынуждены депортировать их в день выборов после того, как наша разведка поняла, что был какой-то сговор с целью получить доступ к компьютерной системе избирательной комиссии. Они были немедленно депортированы", - приводит газета слова Рамжаттана.
Как сообщается, предположительно, депортированные работали на американскую нефтяную компанию ExxonMobil. По словам Рамжаттана, ни посольство России, ни Торговая палата США не были проинформированы об инциденте.