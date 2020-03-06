На Кубани к тушению камыша привлекли вертолет

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Камыш горит на площади 1 тысяча квадратных метров в плавневой зоне в Темрюкском районе Краснодарского края, к тушению возгорания привлечен вертолет Ми-8, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В плавневой зоне Курчанского лимана горит камыш на общей площади 1 тысяча квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате применения авиации и наземной группировки удалось ликвидировать шесть очагов пожаров. Кроме того, удалось снять угрозу распространения огня на базу отдыха.
К ликвидации последствий пожара привлечены 53 человека и 14 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8.