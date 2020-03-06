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На Кубани к тушению камыша привлекли вертолет
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РИА Новости

На Кубани к тушению камыша привлекли вертолет

20:02 06.03.2020 (обновлено: 20:03 06.03.2020)
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкВертолет Ми-8
Вертолет Ми-8
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Вертолет Ми-8 . Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Камыш горит на площади 1 тысяча квадратных метров в плавневой зоне в Темрюкском районе Краснодарского края, к тушению возгорания привлечен вертолет Ми-8, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В плавневой зоне Курчанского лимана горит камыш на общей площади 1 тысяча квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате применения авиации и наземной группировки удалось ликвидировать шесть очагов пожаров. Кроме того, удалось снять угрозу распространения огня на базу отдыха.
К ликвидации последствий пожара привлечены 53 человека и 14 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8.
Сотрудник пожарной части
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Ми-8МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Краснодарский крайТемрюкский районПроисшествия
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