На Кубани к тушению камыша привлекли вертолет

"В плавневой зоне Курчанского лимана горит камыш на общей площади 1 тысяча квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате применения авиации и наземной группировки удалось ликвидировать шесть очагов пожаров. Кроме того, удалось снять угрозу распространения огня на базу отдыха.