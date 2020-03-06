ВОЗ готовится к возможной нехватке лекарств из-за коронавируса

Ситуация в Италии в связи с коронавирусом

ЖЕНЕВА, 6 мар – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения проводит оценку потенциального срыва поставок лекарств в связи с эпидемией нового коронавируса, заявил на брифинге в Всемирная организация здравоохранения проводит оценку потенциального срыва поставок лекарств в связи с эпидемией нового коронавируса, заявил на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус

ВОЗ проводит мониторинг потенциального риска срывов поставок лекарственных средств в результате эпидемии COVID-19. Китай , как известно, является крупным производителем активных фармацевтических ингредиентов и промежуточных продуктов, которые используются для производства лекарств в других странах", - сказал он.

Речь в том числе идет об антибиотиках, болеутоляющих, лекарствах от диабета, ВИЧ, туберкулеза и малярии.

По словам Гебрейесуса, ВОЗ также составила список из 20 основных медицинских средств, которые необходимы для лечения пациентов с новым коронавирусом, среди которых аппараты искусственной вентиляции легких, а также кислородное оборудование.

"Для некоторых пациентов доступ к кислороду может означать разницу между жизнью и смертью, и в некоторых странах уже наблюдается нехватка этих средств, которая может только усугубить эпидемию COVID-19", - добавил он.

Гендиректор отметил, что на данный момент ВОЗ получила также заявки на оценку и одобрение 40 новых диагностических тестов на заболевание. Кроме того, 20 вакцин находятся в разработке, уже проводятся их клинические испытания.