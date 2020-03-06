Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-06T20:02+0300
https://ria.ru/20200306/1568268922.html
ВОЗ готовится к возможной нехватке лекарств из-за коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568126728_0:228:2237:1486_1036x0_80_0_0_e69df1b5718910e0f49e9f4d2b3f04f7.jpg
РИА Новости

ВОЗ готовится к возможной нехватке лекарств из-за коронавируса

20:02 06.03.2020
1589
© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкСитуация в Италии в связи с коронавирусом
Ситуация в Италии в связи с коронавирусом
© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
ЖЕНЕВА, 6 мар – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения проводит оценку потенциального срыва поставок лекарств в связи с эпидемией нового коронавируса, заявил на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
"ВОЗ проводит мониторинг потенциального риска срывов поставок лекарственных средств в результате эпидемии COVID-19. Китай, как известно, является крупным производителем активных фармацевтических ингредиентов и промежуточных продуктов, которые используются для производства лекарств в других странах", - сказал он.
Знак коронавируса
1 марта, 08:00
Чума XXI века: что если мы не умрем
Речь в том числе идет об антибиотиках, болеутоляющих, лекарствах от диабета, ВИЧ, туберкулеза и малярии.
По словам Гебрейесуса, ВОЗ также составила список из 20 основных медицинских средств, которые необходимы для лечения пациентов с новым коронавирусом, среди которых аппараты искусственной вентиляции легких, а также кислородное оборудование.
"Для некоторых пациентов доступ к кислороду может означать разницу между жизнью и смертью, и в некоторых странах уже наблюдается нехватка этих средств, которая может только усугубить эпидемию COVID-19", - добавил он.
Коронавирус 2019-nCoV
Вчера, 17:40
Ученые обнаружили изменения в клинических симптомах коронавируса
Гендиректор отметил, что на данный момент ВОЗ получила также заявки на оценку и одобрение 40 новых диагностических тестов на заболевание. Кроме того, 20 вакцин находятся в разработке, уже проводятся их клинические испытания.
По данным ВОЗ, общее количество заразившихся новым коронавирусом по всему миру приближается к 100 тысячам человек.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
011600
Обсудить 0
Коронавирус COVID-19Тедрос Адханом ГебрейесусРаспространение нового коронавирусаКоронавирусыВОЗКитайВ мире
Рекомендуем
Коронавирус 2019-nCoV
Ученые обнаружили изменения в клинических симптомах коронавируса
Ситуация в Италии в связи с коронавирусом
Число жертв коронавируса в Италии выросло до 197
В микробиологической лаборатории
Первый заболевший коронавирусом в Москве выздоровел
Скорая помощь у здания университетской больницы Дюссельдорфа
Число зараженных коронавирусом в Германии выросло до 639 человек
Туристы у здания Лувра, закрытого для посещения в связи с ситуацией с коронавирусом во Франции
Число заразившихся COVID-19 во Франции превысило отметку в 600 человек
Южнокорейские военные в защитном снаряжении дезинфицируют город Дэгу
СМИ: число зараженных коронавирусом в мире превысило сто тысяч человек
Президент США Дональд Трамп
Трампа обвинили в распространении ложных сведений по коронавирусу
Автомобиль скорой помощи у медицинского центтра в Киркленде, США
Число заразившихся коронавирусом в Нью-Йорке за сутки выросло на 11
Экспресс-лаборатория
У вернувшейся из Италии жительницы Нижнего Новгорода нашли коронавирус
Девушка в медицинской маске на улице
В МИД Австрии оценили ситуацию с распространением коронавируса
Министр общественной безопасности Гайаны Хемраж Рамжаттан
Гайана выслала трех человек из-за "российского вмешательства" в выборы
Женщина в медицинской маске в Париже
В Евросоюзе заявили об ухудшении эпидобстановки из-за коронавируса
Мюнхенская конференция по безопасности
Помпео обвинил Китай в изначальном сокрытии информации по коронавирусу
Продажа медицинских масок в аптеке
Новгородские власти ввели режим повышенной готовности из-за COVID-19
Медицинский работник в отделении для людей с подозрением на коронавирус в Боткинской больнице в Санкт-Петербурге
Число заразившихся коронавирусом в Польше возросло до пяти
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:24Специалисты указали на 60 требующих исправления проблем у Starliner
00:22Власти Коста-Рики сообщили о первом случае заражения коронавирусом
00:20Почти 100 человек умерли от коронавируса за сутки, заявили в ВОЗ
00:17В Химках ликвидировали открытое горение в здании школы бокса
00:17В Сети появились первые отзывы о хорроре "Тихое место 2"
00:15Минобороны открыло на своем сайте раздел о женах военачальников ВОВ
23:56Австрия ввела проверки на границе с Италией для борьбы с коронавирусом
23:51В Чехии за день выявили семь новых случаев заболевания коронавирусом
23:26В Колумбии зафиксировали первый случай COVID-19
23:18В Петербурге усилят меры по профилактике коронавируса
23:15"Аэрофлот" сократит рейсы в Китай, Корею, Вьетнам и Италию
23:08Цена нефти марки WTI обвалилась более чем на 10%
22:59Штаб Трампа подал в суд на CNN за публикации о "российском деле"
22:55Заявление СБ ООН по соглашению России и Турции заблокировали США
22:54Канада выделила $20 миллионов на исследования по коронавирусу
22:39Трампа обвинили в распространении ложных сведений по коронавирусу
22:38Киев не рассматривает возобновление подачи воды в Крым, заявили в МИД
22:34Крупный пожар в здании школы бокса в Подмосковье локализовали
22:30Тринадцать белорусских военнослужащих госпитализировали с отравлением
22:29Вьетнамскому куратору не разрешили участвовать в ярмарке в Лондоне
Лента новостейМолния