Новак: наращивание нефтедобычи в России будет зависеть от компаний

ВЕНА, 6 мар - РИА Новости. Наращивание добычи нефти Россией теперь зависит от планов российских компаний, но Минэнерго РФ пока не обсуждало с ними такой вариант, заявил министр энергетики РФ Александр Новак журналистам на выходе из здания штаб-квартиры ОПЕК в Вене.
"Это будет зависеть от планов компаний в первую очередь", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности увеличения Россией добычи нефти.
"Нужно будет с компаниями посовещаться и обсудить, потому что мы не обсуждали такой вариант", - добавил он.