Новак: наращивание нефтедобычи в России будет зависеть от компаний

"Это будет зависеть от планов компаний в первую очередь", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности увеличения Россией добычи нефти.

"Нужно будет с компаниями посовещаться и обсудить, потому что мы не обсуждали такой вариант", - добавил он.