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2020-03-06T19:59+0300
https://ria.ru/20200306/1568268819.html
Новак: наращивание нефтедобычи в России будет зависеть от компаний
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РИА Новости

Новак: наращивание нефтедобычи в России будет зависеть от компаний

19:59 06.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр энергетики РФ Александр Новак
Министр энергетики РФ Александр Новак
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ВЕНА, 6 мар - РИА Новости. Наращивание добычи нефти Россией теперь зависит от планов российских компаний, но Минэнерго РФ пока не обсуждало с ними такой вариант, заявил министр энергетики РФ Александр Новак журналистам на выходе из здания штаб-квартиры ОПЕК в Вене.
"Это будет зависеть от планов компаний в первую очередь", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности увеличения Россией добычи нефти.
Министр энергетики РФ Александр Новак на пресс-конференции
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"Нужно будет с компаниями посовещаться и обсудить, потому что мы не обсуждали такой вариант", - добавил он.
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Цены на нефтьМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)ОПЕКАлександр НовакВенаЭкономика
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