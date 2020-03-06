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Победительницу конкурса "Краса полиции" затравили из-за внешности
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РИА Новости

Победительницу конкурса "Краса полиции" затравили из-за внешности

19:51 06.03.2020 (обновлено: 20:57 06.03.2020)
19273
© Фото : УМВД по Курской областиУчастницы конкурса "Краса полиции-2020"
Участницы конкурса Краса полиции-2020
© Фото : УМВД по Курской области
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Пользователи соцсетей раскритиковали победительницу прошедшего в Курской области конкурса "Краса полиции" из-за нестандартных внешних данных.
Обладательницей титула "Краса полиции" стала полицейский-кавалерист ППС городского управления МВД Ирина Ходыревская.
Вместе с девятью другими конкурсантками она принимала участие в творческом и кулинарном состязаниях. Кроме того, девушки продефилировали перед зрителями в вечерних платьях.
Часть пользователей соцсетей не оценила выбор жюри.
"Она, видимо, одна участвовала", — написал Александр Иванов.
"Отгадай, у кого папа генерал", — пошутил пользователь Ил Я.
Однако многие комментаторы поддержали победительницу.
"У каждого свои вкусы, поздравляю. Молодец!" — прокомментировал запись Виктор Луваков.
"Конкурс красоты в полиции подразумевает испытания по физподготовке и стрельбе", — напомнил Александр Светлов.
"В "Красе полиции" не только внешность оценивают", — пояснил Иван Бабушкин.
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РоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Курская областьОбщество
Популярные комментарии
Нормально выглядящая девушка.
6 марта, 19:55
Руслан Тлеуж
1770007
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