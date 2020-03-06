Победительницу конкурса "Краса полиции" затравили из-за внешности

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Пользователи соцсетей раскритиковали победительницу прошедшего в Пользователи соцсетей раскритиковали победительницу прошедшего в Курской области конкурса "Краса полиции" из-за нестандартных внешних данных.

Обладательницей титула "Краса полиции" стала полицейский-кавалерист ППС городского управления МВД Ирина Ходыревская.

Вместе с девятью другими конкурсантками она принимала участие в творческом и кулинарном состязаниях. Кроме того, девушки продефилировали перед зрителями в вечерних платьях.

Часть пользователей соцсетей не оценила выбор жюри.

"Она, видимо, одна участвовала", — написал Александр Иванов.

"Отгадай, у кого папа генерал", — пошутил пользователь Ил Я.

Однако многие комментаторы поддержали победительницу.

"У каждого свои вкусы, поздравляю. Молодец!" — прокомментировал запись Виктор Луваков.

"Конкурс красоты в полиции подразумевает испытания по физподготовке и стрельбе", — напомнил Александр Светлов.