Пранкер извинился за "приступ коронавируса" в московском метро

Рассмотрение Черемушкинским районным судом Москвы ходатайства об аресте пранкера Кароматулло Джаборова, подозреваемого в имитации приступа от заражения коронавирусом в вагоне метро. Архивное фото

Рассмотрение Черемушкинским районным судом Москвы ходатайства об аресте пранкера Кароматулло Джаборова, подозреваемого в имитации приступа от заражения коронавирусом в вагоне метро

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Пранкер Кароматулло Джаборов, разыгравший в поезде московского метро "приступ Пранкер Кароматулло Джаборов, разыгравший в поезде московского метро "приступ коронавируса ", заявил о раскаянии и попросил прощения у людей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда Черемушкинского суда Москвы

"Я хочу сказать, что я искренне раскаиваюсь в том, что мы совершили. Но это не такая статья, которую нам дали (хулиганство, 213 УК РФ). Мы никого не трогали, от наших действий никто не пострадал, мы никому не нанесли ущерб … Я жалею, это просто глупая шутка. Хочу попросить прощения у людей (которые были в вагоне)", - заявил Джаборов, находясь в "акваруме" в зале суда.

В пятницу Черемушкинский суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о продлении Джаборову меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее МВД сообщило о задержании молодого человека, который в вагоне электропоезда, следовавшего от станции метро "Полежаевская" до "Улицы 1905 года", упал, имитируя внезапный приступ. Его сообщники стали кричать, что у него опасная вирусная инфекция, провоцируя панику среди пассажиров. Впоследствии ролик появился в интернете.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Черемушкинский суд арестовал пранкера на один месяц. Были задержаны и сообщники Джаборова, безработные жители столицы, их отпустили под подписку о невыезде.