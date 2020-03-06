Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-06T19:42+0300
https://ria.ru/20200306/1568268350.html
Пранкер извинился за "приступ коронавируса" в московском метро
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568187268_0:10:1508:858_1036x0_80_0_0_53e32a4470de4fb4e0042b27b4fd88de.jpg
РИА Новости

Пранкер извинился за "приступ коронавируса" в московском метро

19:42 06.03.2020
2621
© АГН "Москва" / Принтскрин с видеоматериалаРассмотрение Черемушкинским районным судом Москвы ходатайства об аресте пранкера Кароматулло Джаборова, подозреваемого в имитации приступа от заражения коронавирусом в вагоне метро
Рассмотрение Черемушкинским районным судом Москвы ходатайства об аресте пранкера Кароматулло Джаборова, подозреваемого в имитации приступа от заражения коронавирусом в вагоне метро
© АГН "Москва" / Принтскрин с видеоматериала
Рассмотрение Черемушкинским районным судом Москвы ходатайства об аресте пранкера Кароматулло Джаборова, подозреваемого в имитации приступа от заражения коронавирусом в вагоне метро. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Пранкер Кароматулло Джаборов, разыгравший в поезде московского метро "приступ коронавируса", заявил о раскаянии и попросил прощения у людей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда Черемушкинского суда Москвы.
"Я хочу сказать, что я искренне раскаиваюсь в том, что мы совершили. Но это не такая статья, которую нам дали (хулиганство, 213 УК РФ). Мы никого не трогали, от наших действий никто не пострадал, мы никому не нанесли ущерб … Я жалею, это просто глупая шутка. Хочу попросить прощения у людей (которые были в вагоне)", - заявил Джаборов, находясь в "акваруме" в зале суда.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
14 февраля, 19:38
В Тюмени арестовали пранкера, ловившего "больных коронавирусом"
В пятницу Черемушкинский суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о продлении Джаборову меры пресечения в виде содержания под стражей.
Ранее МВД сообщило о задержании молодого человека, который в вагоне электропоезда, следовавшего от станции метро "Полежаевская" до "Улицы 1905 года", упал, имитируя внезапный приступ. Его сообщники стали кричать, что у него опасная вирусная инфекция, провоцируя панику среди пассажиров. Впоследствии ролик появился в интернете.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Черемушкинский суд арестовал пранкера на один месяц. Были задержаны и сообщники Джаборова, безработные жители столицы, их отпустили под подписку о невыезде.
Джаборов известен в сети как ведущий YouTube-канала "KARA PRANK", на него подписано 36 тысяч человек. В большинстве видео молодой человек разыгрывает посетителей торговых центров и проводит опросы.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
8800266
Обсудить 3
Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыМоскваПроисшествия
Рекомендуем
В микробиологической лаборатории
Первый заболевший коронавирусом в Москве выздоровел
Российские рубли
В Москве продавщица получила по ошибке два миллиона рублей и исчезла
Автомобиль полиции в Киеве
На Украине женщину привлекли к ответственности за фейки о коронавирусе
Работа за компьютером
Песков оценил влияние коронавируса на IT-отрасль
Депутаты Верховной рады Украины во время заседания
В Раде прокомментировали данные о контакте депутата с больным COVID-19
Участницы конкурса Краса полиции-2020
Победительницу конкурса "Краса полиции" затравили из-за внешности
Посольство РФ в Литве
Посольство России ответило на задержания соотечественников в Литве
Добыча нефти в Бейнвилле, штат Монтана, США
Нефть марки Brent обновила ценовой минимум с июня 2017 года
Люди в медицинских масках на улице столицы Ирана города Тегеран
Прибывающих из Ирана иностранцев не будут пускать в Россию
Министр общественной безопасности Гайаны Хемраж Рамжаттан
Гайана выслала трех человек из-за "российского вмешательства" в выборы
Ситуация в Италии в связи с коронавирусом
Число жертв коронавируса в Италии выросло до 197
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Ивановской области
Путин пошутил в ответ на фразу о его "большом доме"
Ситуация в Италии в связи с коронавирусом
ВОЗ готовится к возможной нехватке лекарств из-за коронавируса
Машина полиции Финляндии
Вывезшую дочь из Финляндии россиянку обвинили в похищении
Трамвай на улице города
На Варшавском шоссе в Москве восстановили движение трамваев
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:24Специалисты указали на 60 требующих исправления проблем у Starliner
00:22Власти Коста-Рики сообщили о первом случае заражения коронавирусом
00:20Почти 100 человек умерли от коронавируса за сутки, заявили в ВОЗ
00:17В Химках ликвидировали открытое горение в здании школы бокса
00:17В Сети появились первые отзывы о хорроре "Тихое место 2"
00:15Минобороны открыло на своем сайте раздел о женах военачальников ВОВ
23:56Австрия ввела проверки на границе с Италией для борьбы с коронавирусом
23:51В Чехии за день выявили семь новых случаев заболевания коронавирусом
23:26В Колумбии зафиксировали первый случай COVID-19
23:18В Петербурге усилят меры по профилактике коронавируса
23:15"Аэрофлот" сократит рейсы в Китай, Корею, Вьетнам и Италию
23:08Цена нефти марки WTI обвалилась более чем на 10%
22:59Штаб Трампа подал в суд на CNN за публикации о "российском деле"
22:55Заявление СБ ООН по соглашению России и Турции заблокировали США
22:54Канада выделила $20 миллионов на исследования по коронавирусу
22:39Трампа обвинили в распространении ложных сведений по коронавирусу
22:38Киев не рассматривает возобновление подачи воды в Крым, заявили в МИД
22:34Крупный пожар в здании школы бокса в Подмосковье локализовали
22:30Тринадцать белорусских военнослужащих госпитализировали с отравлением
22:29Вьетнамскому куратору не разрешили участвовать в ярмарке в Лондоне
Лента новостейМолния