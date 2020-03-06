Песков оценил влияние коронавируса на IT-отрасль

"На IT-отрасль, я думаю, что в целом (влияние - ред.) нейтральное, потому что будут позитивные факторы и негативные. Негативные факторы - они понятны, общеэкономические, но для IT-отрасли мы ожидаем резкого роста капитализации и востребованности в области онлайн-образования, медицины, корпоративной связи. Акции этих компаний пойдут вверх в ближайшее время, долгосрочный эффект будет положительный", - сказал он, комментируя влияние распространения коронавируса на IT-отрасль РФ.