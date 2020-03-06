Обязательства по сокращению нефтедобычи снимаются, заявил Новак

ВЕНА, 6 мар - РИА Новости. ОПЕК+ будет продолжать работать в рамках хартии по сотрудничеству, с 1 апреля обязательств по сокращению добычи ни у кого нет, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак на выходе из здания ОПЕК.
"Мы подписали только что совместный документ о том, что мы будем продолжать работать, взаимодействовать в рамках хартии (о бессрочном сотрудничестве ОПЕК+ - ред.)", - сказал Новак.
Что касается сокращения, наверное, с учетом сегодняшнего принятого решения с 1 апреля этого года у нас нет ни у кого из стран, входящих в ОПЕК, и не-ОПЕК обязательств по сокращению.