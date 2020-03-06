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Собянин уволил главу департамента экономической политики Москвы
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РИА Новости

Собянин уволил главу департамента экономической политики Москвы

19:37 06.03.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Дениса Тихонова от должности министра правительства столицы, главы департамента экономической политики и развития города, соответствующий документ опубликован на портале мэра и правительства Москвы.
"Освободить Тихонова Дениса Владимировича от должности министра правительства Москвы, руководителя департамента экономической политики и развития города Москвы по собственной инициативе в связи с переходом на другую работу", - говорится в сообщении.
Согласно другому распоряжению, обязанности руководителя департамента экономической политики и развития столицы возложены на первого замглавы департамента Марию Багрееву.
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