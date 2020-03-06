Собянин уволил главу департамента экономической политики Москвы

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Дениса Тихонова от должности министра правительства столицы, главы департамента экономической политики и развития города, соответствующий документ опубликован на портале мэра и правительства Москвы.
"Освободить Тихонова Дениса Владимировича от должности министра правительства Москвы, руководителя департамента экономической политики и развития города Москвы по собственной инициативе в связи с переходом на другую работу", - говорится в сообщении.
Согласно другому распоряжению, обязанности руководителя департамента экономической политики и развития столицы возложены на первого замглавы департамента Марию Багрееву.