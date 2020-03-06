Деми Ловато выложила в Сеть новую песню о любви к себе

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Деми Ловато опубликовала на Youtube свой новый сингл I Love Me, который за несколько часов набрал больше двух миллионов просмотров.
Певица бродит по улицам Нью-Йорка и вспоминает прошлое, в том числе гастроли с Jonas Brothers и свои проблемы с наркотиками.
В финале ролика она оказывается рядом с потерявшей сознание женщиной, которую увозит скорая помощь. Это отсылка к истории с передозировкой, которая случилась со звездой два года назад.
С предыдущим релизом (Anyone) Ловато выступила на церемонии вручения премии "Грэмми" в январе.
Обе песни (I Love Me и Anyone) войдут в предстоящий альбом исполнительницы, подробности о котором пока не разглашаются. Ее предыдущая пластинка Tell Me You Love Me вышла в 2017 году.