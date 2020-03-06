Деми Ловато выложила в Сеть новую песню о любви к себе

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Деми Ловато опубликовала на Youtube свой новый сингл I Love Me, который за несколько часов набрал больше двух миллионов просмотров.

Певица бродит по улицам Нью-Йорка и вспоминает прошлое, в том числе гастроли с Jonas Brothers и свои проблемы с наркотиками.

В финале ролика она оказывается рядом с потерявшей сознание женщиной, которую увозит скорая помощь. Это отсылка к истории с передозировкой, которая случилась со звездой два года назад.

С предыдущим релизом (Anyone) Ловато выступила на церемонии вручения премии "Грэмми" в январе.